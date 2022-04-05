Цель оккупантов – установить полный контроль над Донбассом, – Генштаб ВСУ
Источник:Генштаб ВСУ
Враг перегруппировывает войска, чтобы сосредоточиться на своей главной цели – захвате Донецкой и Луганской областей. Оккупанты активно готовятся к наступательной операции в восточных регионах.
В Генштабе ВСУ отметили, что цель врага – установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей. В настоящее время враг пополняет запасы продовольствия, горючего и боеприпасов.
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Оккупанты на Донбассе сосредоточились на Рубежном и Попасной
Готовят наступление силы из состава 6-й и 20-й общевойсковых армий, 1-й танковой армии, балтийского и северного флотов России. Их цель – окружить группировку Объединенных сил.
Враг таки хочет взять Мариуполь
На Донецком и Луганском направлениях враг сосредоточен на том, чтобы взять Попасную и Рубежное. Не дает покоя оккупантам и Мариуполь: они хотят полностью его контролировать.
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