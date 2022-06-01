Цель России захватить весь Донбасс создает уязвимые места на Херсонщине, где Украина контратакует

Война России против Украины показала всю несуразность российской армии, когда решение принимается в угоду политической воле Кремля, жертвуя военной необходимостью.

Роковый Северодонецк

Россия сейчас сосредоточила все свои усилия на том, чтобы захватить Северодонецк. Эксперты отмечают, что стратегического преимущества такой шаг не имеет. Только политический. Все ради того, чтобы выполнить одну из прихотей Кремля – захватить всю территорию Луганской области.

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Следовательно, захват Северодонецка, если оно произойдет, будет иметь только чисто политический вес для россиян. Но может нанести им вред в дальнейшей войне против Украины.

"Сосредоточенность Москвы на захвате Северодонецка и Донбасса в целом продолжает создавать уязвимые места для России в жизненно важных для Украины Херсонской области, где украинские контрнаступления продолжаются", – отмечают аналитики ISW.

Критически важный Херсон

Украина была поставлена перед непростым выбором. Из-за ограниченности ресурсов власти имели или бросили достаточное количество сил, чтобы сдержать наступление россиян на Северодонецк. Или заняться обороной стратегически важных регионов. Среди них Харьков и Херсонская область.

Херсонщина - критическая местность, ведь это единственная территория, где российским оккупантам удалось переправиться через Днепр на правый берег. Следовательно, если россияне планируют дальнейшее наступление на Украину, им необходимо удержать этот плацдарм.

Но в России решение о войне принимает не военное руководство, а диктатор Владимир Путин. Следовательно, его вмешательство и приводят о стратегических ошибках.

"Этот стратегический расчет должен в принципе побуждать Россию выделить достаточную боевую мощь для содержания Херсона. Но президент России Владимир Путин решил сосредоточить все силы и ресурсы, которые можно собрать вместе, в отчаянном и кровавом толчке для захвата районов восточной Украины, что даст ему значительное мера символической выгоды. Продолжение успешных украинских контрнаступлений в Херсоне указывает на то, что украинское командование признает эти реалии и пользуется уязвимыми местами, которые создали решение Путина", – говорится в отчете ISW.

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Что касается Украины, то руководство приняло решение не бросать все силы на оборону Северодонецка. Следовательно, бои продолжаются уже в центре города . Это трудное решение, но оно обосновывается необходимостью сохранить резервы.

"Как решение не тратить больше ресурсов на спасение Северодонецка, так и решение о выходе из него были стратегически обоснованными, но болезненными. Украина должна использовать свои более ограниченные ресурсы и сосредоточиться на восстановлении критической местности, а не на обороне территории, контроль которой не будет определять результат войны или условия для возобновления войны", – отмечают эксперты.

Поэтому вместо того, чтобы бросить в горнило войны немало армии, грамотное определение украинских приоритетов в контрнаступательных и оборонительных операциях вытеснило россиян почти за пределы артиллерийской досягаемости Харькова и остановило продвижение россиян из Изюма. Это достижение значительно важнее обороны Северодонецка.

"Руководству Украины пришлось сделать невероятно трудный выбор в этой войне и в целом сделало правильный, по крайней мере, на уровне стратегических приоритетов, а также в темпах, масштабах и амбициозности своих контрнаступлений. Поэтому Украина все еще имеет хороший шанс остановить врага, а затем вернуть вспять все то, что сейчас оккупирует Россия", – подытожили аналитики.