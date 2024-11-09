Целая семья пострадала из-за удара по Одессе: отец и 16-летний сын в больнице, мать погибла
Ночью 9 ноября враг снова атаковал Одессу беспилотниками. В результате российского террора пострадала целая семья из трех человек – к сожалению, есть погибшая женщина.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Одесской ОГА Олега Кипера.
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Последствия атаки России на Одессу
Олег Кипер рассказал, что в Одессе после ночной атаки выбиты окна в трех корпусах жилых многоэтажек. Также разрушен частный дом с последующим возгоранием.
Пострадала целая семья: отец и 16-летний сын находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести, мать, к сожалению, погибла. Выражаю искренние соболезнования,
– написал Кипер.
Также враг ударил и по Одесскому району. Там повреждены многоэтажки в двух жилых комплексах, частные дома, складские помещения частного предприятия и десятки частных автомобилей.
"13 человек получили ранения, среди них двое детей 2020 и 2008 годов рождения. Восемь пострадавших были госпитализированы, другим помощь оказана на месте. Психологи ГСЧС оказали помощь 25 лицам, среди которых один ребенок", – рассказал глава ОГА.