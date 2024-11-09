Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

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Наслідки атаки Росії на Одесу

Олег Кіпер розповів, що в Одесі після нічної атаки вибито вікна у трьох корпусах житлових багатоповерхівок. Також зруйновано приватний будинок з подальшим загорянням.

Постраждала ціла родина: батько та 16-річний син перебувають у лікарні в стані середнього ступеня важкості, мати, на жаль, загинула. Висловлюю щирі співчуття,

– написав Кіпер.

Також ворог вдарив й по Одеському району. Там пошкоджено багатоповерхівки у двох житлових комплексах, приватні будинки, складські приміщення приватного підприємства та десятки приватних автівок.

"13 людей отримали поранення, серед них двоє дітей 2020 та 2008 років народження. Вісім постраждалих було госпіталізовано, іншим допомога надана на місці. Психологи ДСНС надали допомогу 25 особам, серед яких одна дитина", – розповів глава ОВА.