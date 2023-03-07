Когда в Украине могут объявить целевую мобилизацию: что предусматривает закон
В Украине могут объявить целевую мобилизацию, но уже после завершения боевых действий на территории нашего государства.
Порядок его проведения будет определять президент Украины. 24 Канал разобрался, какой закон это регулирует и что он предполагает.
Смотрите также На улице и блокпостах: юрист объяснил, где законно вручать повесткиЗаметьте! О целевой мобилизации говорится в законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о деятельности в сфере окружающей среды и гражданской защиты на период действия военного положения и в восстановительный период". Документ был принят в марте 2022 года.
Что такое целевая мобилизация
Такой вид мобилизации может быть объявлен для ликвидации последствий военных действий и восстановления тех городов или поселков, которые пострадали в результате полномасштабного вторжения России. В Положение о единой государственной системе гражданской защиты был добавлен пункт о дополнительных задачах в восстановительный период.
Прежде всего, к ликвидации последствий российской агрессии будут привлекать силы гражданской защиты, которым будут помогать пожарно-спасательные, аварийно-спасательные службы и другие подразделения,
– говорится в документе.
Если на территории Украины будет объявлена целевая мобилизация, к ней будут привлекаться трудоспособное население, не подлежащее призыву на военную службу и не имеющее ограничений по возрасту и состоянию здоровья.
Какие задачи предполагает целевая мобилизация:
- ликвидация последствий военных действий на пострадавших территориях;
- меры по восстановлению объектов критической инфраструктуры;
- определение населенных пунктов, требующих проведения гуманитарного разминирования;
- маркировка опасных территорий.
Главное о мобилизации в Украине
- Мобилизация в нашем государстве продолжается с момента объявления военного положения. Пока его продлили 7 февраля еще на 90 суток – то есть до 20 мая 2023 года.
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что мобилизационный план в Украине еще не завершен. По данным высокопоставленного чиновника, отбор кандидатов на мобилизацию корректируют по потребностям Генштаба ВСУ. То есть, четко знают необходимое количество водителей, стрелков, операторов, артиллеристов, снайперов.