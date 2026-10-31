От "Алабуги" до заводов по производству ракетоносителей: аналитик назвал цели для deepstrike в России

Зона поражения украинских дронов и ракет в октябре расширилась вглубь России вплоть до Западной Сибири. Военный аналитик Александр Мусиенко назвал приоритетные цели ударов, выделив заводы ВПК и сырьевые базы.

В эфире 24 Канала военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко прокомментировал итоги октябрьской кампании дальнобойных операций. По его словам, для эффективного ослабления потенциала агрессора необходим комплексный подход и системное уничтожение не только техники, но и ресурсов для ее производства.

Военные объекты и сырье для оружия

Первоочередной задачей аналитик считает поражение непосредственных военных объектов противника. Речь идет об аэродромах тактической авиации, пусковых установках баллистических ракет, а также вражеских дронопортах, с которых оккупанты осуществляют воздушные атаки.

Вторым критически важным направлением эксперт назвал российскую военную промышленность и сырьевую базу, которая обеспечивает производство боеприпасов и ракетного топлива.

Если говорить о военной промышленности, то есть сырье – например, аммиак, селитра, необходимые для изготовления любых взрывчатых веществ. Есть каучук, необходимый для производства ракетного топлива и топливных систем авиации противника. А есть предприятия, которые непосредственно отвечают за производство микроэлементов для сборки баллистических ракет,

– подчеркнул Александр Мусиенко.

Александр Мусиенко о важности дипстрайков на территории России: смотрите видео

Предприятия ВПК и удар по логистике

Среди важнейших потенциальных целей на территории страны-агрессора аналитик выделил ряд стратегических предприятий военно-промышленного комплекса:

Завод по производству ударных беспилотников в Алабуге (Татарстан);

"Уралвагонзавод", что занимается изготовлением и ремонтом бронетехники;

Предприятия концерна "Алмаз-Антей", выпускающие средства противовоздушной обороны и ракетное вооружение;

Концерн "Кронштадтское вооружение", где производят беспилотники и навигационные системы;

Заводы по выпуску ракетоносителей "Союз-2", выводящие на орбиту военные спутники связи "Рассвет".

Помимо прямых ударов по заводам, ощутимый результат дают спецоперации, которые вынуждают россиян регулярно вводить план "Ковер" в аэропортах. Такие ограничения дезорганизуют логистику и наносят авиационной отрасли РФ ущерб примерно на 200 миллиардов рублей. Более того, режим воздушной тревоги теперь начал охватывать даже аэропорты Западной Сибири.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что дальность поражения расширилась от Ямала до Сибири.

Напомним, что украинские беспилотники впервые преодолели более 3 тысяч километров и добрались д Новый Уренгойв Ямало-Ненецком автономном округе России.