Від "Алабуги" до заводів ракетоносіїв: аналітик назвав цілі для deepstrike у Росії

В ефірі 24 Каналу військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко прокоментував підсумки жовтневої кампанії далекобійних операцій. За його словами, ефективне послаблення спроможностей агресора вимагає комплексного підходу та системного знищення не лише техніки, а й ресурсів для її виробництва.

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Військові об'єкти та сировина для зброї

Першочерговим завданням аналітик вважає ураження безпосередніх військових об'єктів ворога. Йдеться про аеродроми тактичної авіації, пускові установки балістичних ракет, а також ворожі дронопорти, з яких окупанти здійснюють повітряні атаки.

Другим критично важливим напрямком експерт назвав російську військову промисловість і сировинну базу, яка живить виробництво боєприпасів та ракетного палива.

Якщо ми беремо військову промисловість, є сировина – наприклад, аміак, селітра, які необхідні для виготовлення будь-якої вибухівки. Є каучук, необхідний для виробництва ракетного палива та паливних систем авіації ворога. А є підприємства, які безпосередньо відповідальні за виробництво мікроелементів для збирання балістичних ракет– наголосив Олександр Мусієнко.

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Підприємства ВПК та удар по логістиці

Серед найважливіших потенційних цілей на території країни-агресорки аналітик виділив низку стратегічних підприємств військово-промислового комплексу:

Завод із виробництва ударних безпілотників в Алабузі (Татарстан);

"Уралвагонзавод", що займається виготовленням та ремонтом бронетехніки;

Підприємства концерну "Алмаз-Антей", які випускають засоби протиповітряної оборони й ракетне озброєння;

Концерн "Кронштадтское вооружение", де виготовляють безпілотники та навігаційні системи;

Заводи з випуску ракетоносіїв "Союз-2", що виводять на орбіту військові супутники зв'язку "Рассвет".

Окрім прямих ударів по заводах, відчутний результат дають спецоперації, які змушують росіян регулярно запроваджувати план "Ковер" в аеропортах. Такі обмеження дезорганізують логістику та завдають авіагалузі РФ збитків приблизно на 200 мільярдів рублів. Ба більше, режим повітряної тривоги тепер почав охоплювати навіть летовища Західного Сибіру.

Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що далекобійна зона ураження розширилася від Ямалу до Сибіру.

Нагадаємо, що українські безпілотники вперше подолали понад 3 тисячі кілометрів і дісталися Нового Уренгоя в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії.