Цели достиг: Макрон считает его визит к Путину предотвратил эскалацию между Россией и Украиной

8 февраля 2022 , 14:35
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Источник:

BFMTV

Лидер Франции Эммануэль Макрон убеждает, что достиг поставленной цели во время визита в Россию 7 февраля. Там он провел переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным относительно ситуации вокруг Украины.

Теперь Макрон считает, что именно это спасло ситуацию между Украиной и Россией от обострения. Более того, открылись новые перспективы.

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Для меня речь шла о том, чтобы "заблокировать игру" с целью предотвратить эскалацию и открыть новые перспективы,
 – сказал Макрон.

По его словам, теперь Франция укрепила доверие к себе.

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Автор: Оксана Княжик