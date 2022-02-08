Цели достиг: Макрон считает его визит к Путину предотвратил эскалацию между Россией и Украиной

Лидер Франции Эммануэль Макрон убеждает, что достиг поставленной цели во время визита в Россию 7 февраля. Там он провел переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным относительно ситуации вокруг Украины.

Теперь Макрон считает, что именно это спасло ситуацию между Украиной и Россией от обострения. Более того, открылись новые перспективы.

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Для меня речь шла о том, чтобы "заблокировать игру" с целью предотвратить эскалацию и открыть новые перспективы,

– сказал Макрон.

По его словам, теперь Франция укрепила доверие к себе.

Визит Макрона в Москву: коротко

Глава Франции на переговорах с Владимиром Путиным 7 февраля заявлял, что ближайшие дни будут решающими. Он имел в виду усилия США, ЕС и НАТО по деэскалации ситуации вокруг Украины.

Также была информация от французских чиновников, что президенты якобы заключили соглашение, чтобы снизить напряженную ситуацию вокруг Украины. Теперь Москва ждет, когда эти условия одобрят в США.

Также Макрон замечал, что его беспокоили слова Александра Лукашенко о ядерном оружии в Беларуси. Но он заверил, что глава Кремля его "успокоил на этот счет".

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