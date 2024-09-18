Мишени для HIMARS: ВСУ прицельно бьют по скоплениям оккупантов на полигонах, – Forbes

За последние полгода ВСУ ударили из HIMARS по местам скопления российских оккупантов вблизи линии фронта не менее 5 раз. В результате "прилетов" уничтожены сотни захватчиков.

Forbes отмечает, что недавний обстрел произошел на этой неделе – вероятно, на открытом стрельбище неподалеку Петровского района Донецка. Видео свидетельствуют, что россияне потеряли в результате удара не менее десятка российских солдат и много техники, что явно указывает на высокоточные удары.

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Прицельные удары

Уточняется, что украинские HIMARS трижды с февраля наносили удары по российским полигонам в этом районе, потери врага – ориентировочно 100 оккупантов. Также дважды ВСУ ударили за тот же период – по одному скоплению врага на юге и северо-востоке Украины, здесь потери достигают не менее 150 солдат.

Вся оккупированная Россией Украина находится в пределах радиуса действия ракеты М30/31 или радиуса действия ракеты М39, которая запускается украинскими гусеничными пусковыми установками М270,

– отметили в статье.

Издание также цитирует научного сотрудника Центра новой американской безопасности в Вашингтоне Стейси Петтиджона, который отметил, что постоянные атаки беспилотников "затрудняют концентрацию сил", а управляемые ракеты делают эту концентрацию "потенциально фатальной для задействованных войск".

Россия несет колоссальные потери

Аналитики признают, что российские ракеты поражали и украинских бойцов, но Россия потеряла гораздо больше своих солдат, чем Украина.

"Экстремальные потери имеют непропорционально "разъедающий эффект" на российские вооруженные силы. Кремль мобилизует 30 000 новых солдат в месяц только для того, чтобы заменить потери на поле боя", – говорится в статье.

Более того, там отметили, что в Кремле вынуждены ускорить подготовку новобранцев в российскую армию, чтобы оперативно доставить их на фронт. При этом дисциплина и компетентность среди оккупантов падают.