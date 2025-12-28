Цели поражены: Силы обороны атаковали Сызранский НПЗ и ряд других объектов россиян

В ночь на 28 декабря Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Сызранский" в Самарской области России. Также под ударами оказался и ряд объектов захватчиков на временно оккупированной территории нашего государства.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Смотрите также ВСУ усиливают удары по врагу, ликвидируя личный состав и технику: потери России на 28 декабря

Что рассказали в Генштабе о работе по вражеским объектам?

В Генштабе отметили, что ночью 28 декабря было зафиксировано попадание ударных БПЛА по территории Сызранского нефтеперерабатывающего завода с последующим пожаром.

Степень нанесенного ущерба уточняется,

– отметили военные.

Справочно! В Генштабе объяснили, что ежегодный объем переработки Сызранского НПЗ составляет от 7 до 8,9 миллиона тонн нефти. Это предприятие также является частью энергетического тыла России и привлечен в обеспечении вооруженных сил агрессора.

Кроме этого, по данным Генерального штаба, Силы обороны успешно поразили:

место хранения и обслуживания безэкипажных катеров в районе Черноморского (временно оккупированная территория украинского Крыма);

ремонтное подразделение из состава 1435 мотострелкового полка вблизи населенного пункта Антрацит (ВОТ Луганской области);

понтонную переправу неподалеку Никоноровки;

склад хранения БПЛА типа "Шахед" в Макеевке Донецкой области.

Потери врага по этим объектам еще уточняются.

"Также подтверждены результаты недавнего поражения завода по переработке нефтепродуктов "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Волгоградской области России. Там поврежден трубопровод нефтепродуктов и технологическая установка производства масел", – сообщили украинские военные.