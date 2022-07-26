Военный эксперт спрогнозировал дальнейшие цели путина к Югу Украины
Несмотря на то, что российские пропагандисты пугают наступлением на Николаев или Одессу, реальные цели оккупанты на Юге Украины – другие.
россияне будут пытаться удержаться на Юге с помощью "референдумов"
Учитывая контрнаступательные действия ВСУ в Херсонской области, задача россиян - удерживать занятые ранее позиции столько, сколько они смогут. Об этом 24 канала рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
Нам нужно истощить россиян: Арестович объяснил, когда начнется контрнаступление ВСУ
По его словам, они в первую очередь они будут пытаться решить этот вопрос посредством организации "референдумов". Что будет вынесено на "голосование" - пока неизвестно, но уже звучало немало вариантов. Среди них:
- создание "республик",
- создание "Таврического федерального округа" на южных территориях,
- аннексия территории.
Сейчас их задача – удерживать то, что они содержат, в больших объемах. Но в любом случае, если будут продолжаться боевые действия, украинская армия будет развивать успешное контрнаступление, какой референдум они проведут?
– убежден Мусиенко.
Следовательно, российские "референдумы" на временно оккупированных территориях для Украины ничтожны и не имеют никакого значения. Однако определяющим для нас должны быть не обдумывающие там планы россии или сценарии, а силы и средства, которые нужны Украине для того, чтобы вести контрнаступательные действия. Среди них – авиация для поддержки реактивной артиллерии, а также танки и бронетехника.
Мусиенко рассказал о целях россии на Юге Украины: смотрите видео
Последние новости из Херсона: коротко
- По информации городского головы временно оккупированного Мелитополя, российские кафиры перемещают в сторону Херсона тяжелое вооружение . К примеру, 25 июля через Мелитополь в этом направлении проехало 3 когда техники. Вероятно, так захватчики готовятся к контрнаступлению ВСУ .
- Между тем, стало известно, что некоторые населенные пункты Херсонской области, которые уже деоккупировали украинские защитники, практически уничтожены – там не уцелели ни жилые дома, ни инфраструктура.
- Несмотря на это, наши военные не перестают работать на победу и освобождение Херсона. В частности, для этого они ударили по 3 мостам региона , что повлекло за собой оккупантам проблемы с логистикой.