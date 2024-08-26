Целились по критической гражданской инфраструктуре: в Черкасской области сообщили детали атаки

Игорь Табурец, начальник Черкасской ОВА, заявил, что в понедельник, 26 августа, была самая длинная воздушная тревога в Черкасской области – 13 часов. К счастью, люди не пострадали.

Оккупанты жестоко ударили по Украине утром в понедельник. В некоторых областях тревога продолжалась более 14 часов. К сожалению, под ударом были энергетические объекты.

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Какие последствия массированной атаки 26 августа для Черкасской области

Этот российский удар был в очередной раз нацелен на критическую гражданскую инфраструктуру. Поэтому ситуация в энергетике сейчас сложная. Графики отключений задействованы жесткие. Как только мы получаем информацию от энергетиков об изменениях – сразу вам сообщаю. Мы возобновили работу пунктов несокрушимости по области в связи с нестабильной работой энергосистемы,

– говорится в сообщении.

Также Игорь Табурец подчеркнул: очень важно реагировать на воздушные тревоги. Обезопасив себя, гражданские помогают нашей ПВО работать по вражеским целям.

"Шахед" в Золотоношском районе наделал беды: в селе Шрамковка 17 поврежденных домовладений, из них 3 – существенно. Еще повреждена электролиния.

Наша ПВО уничтожила 10 вражеских дронов в пределах области, в большинстве случаев обошлось без последствий.