Целились по Минобороны, а обломки ракеты попали в вокзал, – СМИ об ударе возле вокзала Киева
Источник:телеграм "Уп. Стрічка"
СМИ выяснили, что ракета, ударившая в районе Южного железнодорожного вокзала в Киеве, должна была попасть по Минобороны и Командованию сухопутных войск.
Об этом рассказали источники "Украинской правде".
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По их данным, первая ракета россиян была выпущена в Министерство обороны, но ее сбила система ПВО. А обломки ракеты упали возле Южного железнодорожного вокзала, рядом с гостиницей Ibis.
Смотрите момент авиаудара возле вокзала в Киеве:
Кроме того, удару подверглось командование Сухопутных войск на Лукьяновке.
Очевидцы сообщают, что мощный взрыв в Киеве произошел около 20:50. От удара дрожали окна и включилась сигнализация у авто. Добавим, что в результате удара орков по Центральному вокзалу Киева серьезно была повреждена большая теплотрасса.
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