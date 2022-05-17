Целью был Яворивский район, ударная волна нанесла разрушения, – Садовый о ночном обстреле

Ночью оккупанты нанесли массированную атаку по Львову, наши военные научились очень активно сбивать ракеты, поэтому они не затронули Львов. Однако они нанесли значительный ущерб инфраструктуре за городом.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый. Он также добавил, что, к сожалению, львовяне ночью вынуждены считать не звезды, а ракеты, наносящие удары.

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Ракеты город не задели, я так понимаю, что целью был Яворивский район. И все ракеты должны быть приземлены на границе с Польшей, там расстояние 15 километров от поляков. Благодаря нашим военным, такой большой беды не случилось,

– сообщил городской голова Львова.

Уровень повреждений на Львовщине

Андрей Садовый добавил, что ударная волна все же нанесла разрушения. "Также говорил с председателем Новояворовской общины, разрушения есть в поселке Шкло – там повылетали окна, дома посекло обломками. Определенные объекты инфраструктуры также повреждены", – говорит Садовый.

Городской голова также отметил, что работники коммунальных служб быстро приведут все в порядок.

Сейчас реалии таковы, что ночью жители Львова и области вынуждены находиться в укрытиях, потому что неизвестно, какой будет следующая цель врага,

– говорит Садовый.

Ракеты должны были поразить польскую границу

По мнению Садового, большие волнения есть у поляков. Ведь в последние дни российские оккупанты атакуют участки возле польской границы, поэтому городской голова думает, что поляки очень волнуются.

Большая благодарность Польше за такую активную позицию в поддержке. Ведь после первого массированного обстрела Яворивского полигона очень увеличилось поддержки. Сразу и Байден приехал, и поставки оружия увеличилось. Да и уверенности у наших военных тоже прибыло,

– информирует мэр Львова.

Детали по обстрелу Львовщины и другие новости

В ночь на 17 мая российские захватчики нанесли ракетный удар по Львовщине. В результате атаки повреждена железнодорожная инфраструктура в области. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Он добавил, что вражеские ракеты попали в объект инфраструктуры регионального филиала Львовской железной дороги, что на Яворовщине.

Оперативное командование "Юг" отметило, что силами ПВО удалось уничтожить ракету, которую оккупанты выпустили в направлении запада Украины. Ракета находилась в акватории Каспийского моря, базировалась на стратегическом истребителе.

Во Львовской области ПВО сбила 3 крылатые ракеты. Одна ракета попала – пострадал военный объект в Яворивском районе. Об этом сообщили 24 каналу собственные источники во Львовской ОВА. По предварительной информации, силам ПВО удалось уничтожить 3 крылатые ракеты.

Относительно белорусской угрозы, то Александр Лукашенко не может решиться отдать приказ своим войскам вступить в войну против Украины. Самопровозглашенный президент Беларуси понимает, какой катастрофой это для него обернется. Он боится своими руками себя уничтожить, ведь белорусская армия не выполнит приказ и сбросит его.

Российские оккупанты нанесли очередные удары по восточной части Украины. Захватчики обстреляли больницы в Северодонецке. Обстреляли также и район Попасной – в результате обстрелов в области погибли 10 человек, еще 3 – ранены.

Конечная цель ракетного удара по Львовщине – смотрите видео