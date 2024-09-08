Россия столкнулась с серьезной проблемой: почему цена на нефть резко упала

Нефтяная отрасль в России переживает, мягко говоря, не лучшие времена. Цены на нефть упали и в долгосрочной перспективе никаких улучшений не будет. Даже наоборот.

В целом цены на нефть падают во всем мире. Как объяснил 24 Каналу экономист Максим Блант, многие страны поняли, что спрос на нефть может завершиться гораздо быстрее, чем сама нефть. Но такое развитие событий не хотят принимать в России.

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В мире уменьшается спрос на нефть

С мая прошлого года цена на российскую нефть упала. Хотя при этом Россия не очень хочет сокращать добычу нефти, ведь нефтяные доходы до сих пор являются ключевыми для государственного бюджета.

Мировая экономика, по оценкам многих аналитиков, начинает замедляться. Это касается и Китая, который является одним из основных потребителей нефти и частично газа, так и США. Соответственно спрос на нефть будет ниже, и цена падает. Действительно неприятно будет, когда цена за баррель упадет ниже 70 долларов. Сейчас надеются, что цена сможет вернуться до 80 долларов за баррель,

– объяснил Максим Блант.

Даже нестабильная ситуация на Ближнем Востоке никак не может повлиять на рост цены на нефть – ее просто много.

Кроме того, сейчас Китай резко ускорил все программы, направленные на замещение углеводорода. Говорится, в частности, о ветровой и солнечной энергетике. Уже сейчас они достигли таких показателей, которые Китай ставил аж на 2030 год. Такая же ситуация происходит в Европе. Даже Саудовская Аравия является одним из лидеров перехода на альтернативную энергетику.

"Даже саудиты понимают конечность этой истории, в отличие от Путина, который почему-то считает, что это навсегда. Цены на нефть падают, возможно, еще будут какие-то скачки, но в долгосрочном смысле перспектив нет", – подчеркнул экономист.

Однако Россия не хочет принимать такой печальный для себя факт. К слову, стоит заметить, что Россия сталкивается с проблемами и в самой нефтяной отрасли, не достигая значительных успехов в добыче новых крупных месторождений второй год подряд.