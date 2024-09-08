Загалом ціни на нафту падають в усьому світі. Як пояснив 24 Каналу економіст Максим Блант, чимало країн зрозуміли, що попит на нафту може завершитися набагато швидше, ніж сама нафта. Але такий розвиток подій не хочуть приймати у Росії.

Дивіться також Як західні санкції ставлять під загрозу газовий проєкт Путіна в Арктиці

У світі зменшується попит на нафту

З травня минулого року ціна на російську нафту впала. Хоч при цьому Росія не дуже хоче скорочувати видобуток нафти, адже нафтові доходи досі є ключовими для державного бюджету.

Світова економіка, за оцінками багатьох аналітиків, починає сповільнюватися. Це стосується і Китаю, який є одним з основних споживачів нафти та частково газу, так і США. Відповідно попит на нафту буде нижчим, і ціна падає. Справді неприємно буде, коли ціна за барель впаде нижче за 70 доларів. Зараз сподіваються, що ціна зможе повернутися до 80 доларів за барель,

– пояснив Максим Блант.

Навіть нестабільна ситуація на Близькому Сході ніяк не може повпливати на ріст ціни на нафту – її просто забагато.

Крім того, зараз Китай різко прискорив усі програми, що направлені на заміщення вуглеводню. Мовиться, зокрема, про вітрову та сонячну енергетику. Вже зараз вони досягнули таких показників, які Китай ставив аж на 2030 рік. Така ж ситуація відбувається у Європі. Навіть Саудівська Аравія є одним із лідерів переходу на альтернативну енергетику.

"Навіть саудити розуміють кінцевість цієї історії, на відміну від Путіна, який чомусь вважає, що це назавжди. Ціни на нафту падають, можливо, ще будуть якісь стрибки, але в довгостроковому сенсі перспектив немає", – наголосив економіст.

Однак Росія не хоче приймати такий сумний для себе факт. До слова, варто зауважити, що Росія зіштовхується з проблемами і в самій нафтовій галузі, не досягаючи значних успіхів у видобутку нових великих родовищ другий рік поспіль.