Цена ошибки: руководителей департамента Нацполиции уволили из-за путаницы в списках СНБО

В санкционные списки Совета нацбезопасности и обороны попали 108 человек с ошибками в данных. Речь о перечне "воров в законе". Такая небрежность стоила должностей руководителям одного из отделов Нацполиции.

Уволено руководство Департамента стратегических расследований. Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский во время часа вопросов к правительству в парламенте.

Ранее В СМИ опубликовали полный список лиц, против которых СНБО ошибочно ввел санкции

Ошибок насчитали 108

Преимущественно ошибки были технические: в фамилиях указаны не те буквы или неточности были в датах рождений. Исправлений насчитали сразу 108, однако в итоге – санкционный список не уменьшился.

Что касается ответственности – была проведена служебная проверка, служебное расследование, в результате этого был уволен целый ряд лиц из Национальной полиции, в частности руководство Департамента стратегических расследований,

– заявил Монастырский.

По словам Данилова, в список ошибочно попал только один человек

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что ошибочно в список из 650 человек попал только один человек. С него все санкции уже сняли. О ком конкретно речь – Данилов не объяснил.

Больше здесь Не по ошибке, а с ошибками, – Данилов объяснил путаницу относительно 108 человек из санкционного списка

В СНБО сообщили, что за ошибки ответственность понесли 8 должностных лиц МВД. Часть из них понизили в звании, а остальные – лишились работы.