Цена ошибки: руководителей департамента Нацполиции уволили из-за путаницы в списках СНБО
Источник:24 канал
В санкционные списки Совета нацбезопасности и обороны попали 108 человек с ошибками в данных. Речь о перечне "воров в законе". Такая небрежность стоила должностей руководителям одного из отделов Нацполиции.
Уволено руководство Департамента стратегических расследований. Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский во время часа вопросов к правительству в парламенте.
Ранее В СМИ опубликовали полный список лиц, против которых СНБО ошибочно ввел санкции
Ошибок насчитали 108
Преимущественно ошибки были технические: в фамилиях указаны не те буквы или неточности были в датах рождений. Исправлений насчитали сразу 108, однако в итоге – санкционный список не уменьшился.
Что касается ответственности – была проведена служебная проверка, служебное расследование, в результате этого был уволен целый ряд лиц из Национальной полиции, в частности руководство Департамента стратегических расследований,
– заявил Монастырский.
По словам Данилова, в список ошибочно попал только один человек
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что ошибочно в список из 650 человек попал только один человек. С него все санкции уже сняли. О ком конкретно речь – Данилов не объяснил.
Больше здесь Не по ошибке, а с ошибками, – Данилов объяснил путаницу относительно 108 человек из санкционного спискаОбратите внимание! В СНБО сообщили, что за ошибки ответственность понесли 8 должностных лиц МВД. Часть из них понизили в звании, а остальные – лишились работы.