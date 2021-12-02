Ценность гражданства должна расти, – Зеленский о своем законопроекте

2 декабря 2021 , 14:21
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Офис Президента

Президент Владимир Зеленский уже внес в Раду законопроекты о множественном гражданстве. По словам главы государства, таким образом, эти вопросы урегулируют.

Зеленский подчеркнул, что украинский паспорт должен стать залогом свободного и безопасного передвижения по миру.

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Он отметил, что наши граждане должны чувствовать себя защищенными в любой стране. Они должны знать, что на страже прав и интересов стоит государство.

Ценность гражданства Украины должна расти,
– добавил президент.

Законопроекты о множественном гражданстве: что известно

  • В парламент 2 декабря поступил законопроект №6368 о множественном гражданстве, который инициировал Зеленский. Текста инициативы еще не показали.
  • Президент считает, что вопрос множественного гражданства важен для диаспоры. Мол, принятие этого решения позволит украинцам со всего мира чувствовать себя не людьми украинского происхождения, а именно гражданами Украины.

Какова ситуация с двойным гражданством 

  • Сейчас в Украине запрещено множественное гражданство.
  • В конце февраля 2021 года в СНБО отметили, что власти нужно четко знать, нет ли у кандидатов на государственные должности другого гражданства.
  • В марте президент Зеленский ввел в действие решение СНБО, которое касалось противодействия угрозам нацбезопасности в сфере гражданства. У власти было несколько месяцев, чтобы проанализировать законодательство.
  • Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что поддерживает идею двойного гражданства для украинцев. Хотя, конечно, о двойном гражданстве с Россией даже не говорится.
Автор: Ольга Музика