Ценность гражданства должна расти, – Зеленский о своем законопроекте

Президент Владимир Зеленский уже внес в Раду законопроекты о множественном гражданстве. По словам главы государства, таким образом, эти вопросы урегулируют.

Зеленский подчеркнул, что украинский паспорт должен стать залогом свободного и безопасного передвижения по миру.

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Он отметил, что наши граждане должны чувствовать себя защищенными в любой стране. Они должны знать, что на страже прав и интересов стоит государство.

Ценность гражданства Украины должна расти,

– добавил президент.

Законопроекты о множественном гражданстве: что известно

В парламент 2 декабря поступил законопроект №6368 о множественном гражданстве, который инициировал Зеленский. Текста инициативы еще не показали.

Президент считает, что вопрос множественного гражданства важен для диаспоры. Мол, принятие этого решения позволит украинцам со всего мира чувствовать себя не людьми украинского происхождения, а именно гражданами Украины.

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