Центр испытания турецких беспилотников Bayraktar планируют построить под Киевом
Источник:Офис Президента
Министерство обороны Украины подписало 29 сентября меморандум о сотрудничестве с турецкой компанией Bayraktar Savunma. Договоренность предусматривает строительство совместного учебно-испытательного центра беспилотников возле Киева.
Меморандум в присутствии президента Владимира Зеленского подписал министр обороны Украины Андрей Таран и гендиректор компании Bayraktar Халук Байрактар. Глава государства назвал этот момент очень важным для Украины.
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Строительство испытательного центра
Документ предусматривает, что турецкая компания построит учебно-испытательный центр недалеко от города Васильков в Киевской области. Строить будут на территориях, принадлежащих Минобороны. В перспективе таких центров планируется построить несколько по всей стране.
Украинцы и турки совместно будут пользоваться центром. Организация будет обслуживать, ремонтировать и модернизировать беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2. В будущем также проводить специализированное обучение персонала, который будет отвечать за эксплуатацию беспилотников.
Что такое Bayraktar TB2?
Это турецкий ударный беспилотник нового поколения с высокой продолжительностью полета. Его активно применяют в вооруженных конфликтах, в частности на Ближнем Востоке. Летательный аппарат может транспортировать управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы.
Следующим этапом сотрудничества с компанией Bayraktar станет налаживание совместного производства беспилотников. Турки готовы инвестировать в строительство соответствующего завода в Украине.
Президент Зеленский поблагодарил лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за поддержку проекта. Он отметил, что это – реальная поддержка суверенитета и независимости Украины.
Закупка турецких беспилотников Украины: последние новости
- Украина закупила 6 турецких беспилотников Bayraktar TB2 компании Roketsan в 2019 году.
- Первый ударный летательный аппарат Вооруженные силы Украины получили в июле 2021 года. Его испытали на аэродроме под Николаевом.
- Украина планирует закупить еще 4 комплекса беспилотников Bayraktar для нужд ВСУ. Сейчас армия применяет 2 таких комплекта, к которым в целом входит 12 летательных аппаратов.