Центр испытания турецких беспилотников Bayraktar планируют построить под Киевом

Министерство обороны Украины подписало 29 сентября меморандум о сотрудничестве с турецкой компанией Bayraktar Savunma. Договоренность предусматривает строительство совместного учебно-испытательного центра беспилотников возле Киева.

Меморандум в присутствии президента Владимира Зеленского подписал министр обороны Украины Андрей Таран и гендиректор компании Bayraktar Халук Байрактар. Глава государства назвал этот момент очень важным для Украины.

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Строительство испытательного центра

Документ предусматривает, что турецкая компания построит учебно-испытательный центр недалеко от города Васильков в Киевской области. Строить будут на территориях, принадлежащих Минобороны. В перспективе таких центров планируется построить несколько по всей стране.

Украинцы и турки совместно будут пользоваться центром. Организация будет обслуживать, ремонтировать и модернизировать беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2. В будущем также проводить специализированное обучение персонала, который будет отвечать за эксплуатацию беспилотников.

Что такое Bayraktar TB2?

Это турецкий ударный беспилотник нового поколения с высокой продолжительностью полета. Его активно применяют в вооруженных конфликтах, в частности на Ближнем Востоке. Летательный аппарат может транспортировать управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы.

Следующим этапом сотрудничества с компанией Bayraktar станет налаживание совместного производства беспилотников. Турки готовы инвестировать в строительство соответствующего завода в Украине.

Президент Зеленский поблагодарил лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за поддержку проекта. Он отметил, что это – реальная поддержка суверенитета и независимости Украины.

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