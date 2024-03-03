Центр Курахово в Донецкой области попал под обстрел: есть много пострадавших
Источник:Вадим Филашкин
Российские захватчики 3 марта цинично обстреляли центр Курахово в Донецкой области. В результате вражеской атаки пострадали десятки людей.
Сейчас на месте работают специальные службы, чтобы спасти людей и помочь им выбраться из-под завалов. Взрывная волна повредила десятки зданий в городе.
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Россия обстреляла центр Курахово
Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин отметил, что Курахово попало под огонь 3 марта в обед. В частности, враг попал в самый центр города, повредив по меньшей мере 15 многоэтажек.
По состоянию на 16:00 известно о 16 раненых, двое из которых в тяжелом состоянии,
– написал Филашкин.
Он также отметил, что все раненые находятся в больнице и получают всю необходимую медицинскую помощь. К счастью, никто из граждан не получил тяжелых травм.
Последствия вражеской атаки по Курахово / Фото из телеграм-канала Вадима Филашкина
Глава Донецкой ОВА также рассказал, что, по предварительной информации, россияне использовали управляемую авиабомбу для нанесения удара по Курахово. На месте преступления работают представители местной власти, полиция и спасатели.
Донецкую область оккупанты обстреляли еще ночью и утром
- Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин также рассказал, что оккупанты ударили из С-300 по Мирнограду и "Искандером" по Покровску. Мирноград находился под массированной атакой врага ночью 3 марта, Покровск россияне обстреляли утром.
- Филашкин отметил, что в результате вражеской атаки в Мирнограде ранены 3 человека, а также повреждены 17 многоэтажек, 16 частных домов, 2 учебных заведения, 2 магазина и банк. По городу захватчики выпустили 4 ракеты.
- В Донецкой областной прокуратуре впоследствии рассказали, что уже в 06:30 российские террористы ударили ракетой "Искандер-М" по Покровску. В эпицентре взрывов также оказались жилые дома.
- В городе три человека ранены. Кроме многоквартирных домов, в Покровске повреждены автомобили и газовая магистраль, 9 многоэтажек, 3 частных дома и 2 учебных заведения.
- Полицейские уже задокументировали более 60 разрушений в результате российского обстрела по Мирнограду и Покровску. Сейчас там фиксируют все доказательства военных преступлений оккупантов.