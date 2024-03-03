Центр Курахово в Донецкой области попал под обстрел: есть много пострадавших

Российские захватчики 3 марта цинично обстреляли центр Курахово в Донецкой области. В результате вражеской атаки пострадали десятки людей.

Сейчас на месте работают специальные службы, чтобы спасти людей и помочь им выбраться из-под завалов. Взрывная волна повредила десятки зданий в городе.

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Россия обстреляла центр Курахово

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин отметил, что Курахово попало под огонь 3 марта в обед. В частности, враг попал в самый центр города, повредив по меньшей мере 15 многоэтажек.

По состоянию на 16:00 известно о 16 раненых, двое из которых в тяжелом состоянии,

– написал Филашкин.

Он также отметил, что все раненые находятся в больнице и получают всю необходимую медицинскую помощь. К счастью, никто из граждан не получил тяжелых травм.

Последствия вражеской атаки по Курахово / Фото из телеграм-канала Вадима Филашкина

Глава Донецкой ОВА также рассказал, что, по предварительной информации, россияне использовали управляемую авиабомбу для нанесения удара по Курахово. На месте преступления работают представители местной власти, полиция и спасатели.

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