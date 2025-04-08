Во Львове открыли новый Центр ментального здоровья для пострадавших от войны

Новый Центр ментального здоровья появился во Львове. Его отрыли в понедельник, 7 апреля, на территории больницы Святого Луки.

Заведение будет функционировать для помощи украинцами, пострадавших от войны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение городского головы Львова Андрея Садового.

Смотрите также Wizz Air планирует возвращение в Украину: будущее соглашение с аэропортами Львова и Киева

В Центре будут предоставлять полноценную помощь

Мэр Львова рассказал, что еще в 2024 году на месте нового Центра ментального здоровья были заросли.

А теперь новый, безбарьерный, человекоцентричный, профессиональный центр. Это особое пространство площадью 900 квадратных метров для украинцев, пострадавших от войны,

– сообщил он.

Центр обустроили так, что люди могли получить полноценную помощь. В частности, там разместили стационар на 40 коек, кабинеты для индивидуальной и групповой терапии. Среда – полностью безбарьерная.

Во Львове открыли Центр ментального здоровья / Фото Андрея Садового

"Этот центр – замечательный пример международной поддержки и дружбы. Благодаря нашему городу-побратиму Вюрцбурга, мэру Кристиану Шухарду и немецкому фонду DAFW, мы смогли создать современное пространство, где наши граждане получат профессиональную помощь для ментального восстановления", – добавил Андрей Садовый.

Он также рассказал, что во время строительства Центра сохранили почти все деревья, а еще – создали терапевтический сад. Планируется, что пациенты смогут участвовать в высадке новых растений, что будет иметь для них реабилитационный эффект.