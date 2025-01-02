В ЦПД ответили о возможности завершения войны одним днем

Россия в течение месяцев накапливает ракеты. Поэтому считать, что враг планирует быстро завершить войну против Украины, нет никаких оснований.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Он пояснил, что, учитывая действия России, она планирует воевать в течение 2025 года.

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Изменить эти планы можно только путем вывода из строя вражеской логистики и ограничения экономических возможностей ее союзников.

Блогеры не владеют никакой информацией – ни разведывательной, ни дипломатической. Соответственно, те, кто заявлял о завершении войны чуть ли не за день, просто хайповали и набивали себе рейтинг,

– заявил Андрей Коваленко.

Коваленко отметил, что Россия с лета активно накапливала ракеты. Она продолжает производить ракеты Х-101 и "Калибр". Что касается "Искандеров", то их производство затруднено из-за санкций. Однако Россия все еще находит способы поставлять необходимые компоненты. Этот процесс стал значительно сложнее и продолжительнее.

Россия делает запасы

"У врага накоплено достаточно ракет для ударов по энергетической инфраструктуре в течение всей зимы. Эта стратегия формировалась еще с лета. Украина, свою очередь, готова к таким атакам и имеет достаточно ресурсов, чтобы нейтрализовать их в той форме, в которой враг планировал", – добавил Коваленко.

У России есть также баллистические ракеты, в частности KN-23 (северокорейского производства). Их пытаются адаптировать для использования, чтобы экономить "Искандеры". В то же время, как отметил Коваленко, Россия продолжает производить "Кинжалы".

Как "затормозить" врага

Из-за санкций производство современного ракетного оружия, самолетов и стратегических бомбардировщиков значительно усложнилось. Дополнительные летные часы, которые выполняет российская авиация, также истощают ее потенциал.

Чем больше вылетов, тем больше потребностей в ремонте. Хотя враг накопил значительное количество ракет, он имеет ограниченные ресурсы для их массового использования. Это касается флота, бомбардировщиков и других носителей. Выпускать больше ракет, чем раньше, они не могут. Зато меняют стратегию запусков, например, во время атаки на Киевскую область,

– объяснил Коваленко.

1 января Россия сделала ставку на баллистические ракеты, пытаясь истощить комплексы Patriot. Воздушные силы Украины отчитались о значительном количестве сбитых баллистических целей, включая "Кинжалы".

"Так что, их замысел не сработал. Враг также увеличил использование "Шахедов". Однако после нескольких успешных ударов по складам с компонентами к "Шахедам" их количество в небе заметно уменьшилось. Аналогичная ситуация будет и с местами хранения и производства ракет. Со временем они постепенно будут уничтожены", – подытожил Коваленко.