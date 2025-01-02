Про це в ефірі 24 Каналу розповів керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Він пояснив, що, з огляду на дії Росії, вона планує воювати упродовж 2025 року.

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Змінити ці плани можна лише шляхом виведення з ладу ворожої логістики та обмеження економічних можливостей її союзників.

Блогери не володіють жодною інформацією – ні розвідувальною, ні дипломатичною. Відповідно, ті, хто заявляв про завершення війни ледь не за день, просто хайпували і набивали собі рейтинг,

– заявив Андрій Коваленко.

Коваленко зазначив, що Росія з літа активно накопичувала ракети. Вона продовжує виробляти ракети Х-101 і "Калібр". Щодо "Іскандерів", то їх виробництво ускладнене через санкції. Проте Росія все ще знаходить способи постачати необхідні компоненти. Цей процес став значно складнішим і тривалішим.

Росія робить запаси

"У ворога накопичено достатньо ракет для ударів по енергетичній інфраструктурі протягом усієї зими. Ця стратегія формувалася ще з літа. Україна, своєю чергою, готова до таких атак і має достатньо ресурсів, щоб нейтралізувати їх у тій формі, в якій ворог планував", – додав Коваленко.

У Росії є також балістичні ракети, зокрема KN-23 (північнокорейського виробництва). Їх намагаються адаптувати для використання, щоб економити "Іскандери". Водночас, як зазначив Коваленко, Росія продовжує виробляти "Кинджали".

Як "загальмувати" ворога

Через санкції виробництво сучасної ракетної зброї, літаків і стратегічних бомбардувальників значно ускладнилося. Додаткові льотні години, які виконує російська авіація, також виснажують її потенціал.

Чим більше вильотів, тим більше потреб у ремонті. Хоча ворог накопичив значну кількість ракет, він має обмежені ресурси для їх масового використання. Це стосується флоту, бомбардувальників та інших носіїв. Випускати більше ракет, ніж раніше, вони не можуть. Натомість змінюють стратегію запусків, як-от під час атаки на Київщину,

– пояснив Коваленко.

1 січня Росія зробила ставку на балістичні ракети, намагаючись виснажити комплекси Patriot. Повітряні сили України відзвітували про значну кількість збитих балістичних цілей, включно з "Кинджалами".

"Отже, їхній задум не спрацював. Ворог також збільшив використання "Шахедів". Однак після декількох успішних ударів по складах із компонентами до "Шахедів" їх кількість у небі помітно зменшилася. Аналогічна ситуація буде й із місцями зберігання та виробництва ракет. З часом вони поступово будуть знищені", – підсумував Коваленко.