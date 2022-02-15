Центр Противодействия Коррупции обвинил Кабмин в срыве конкурса на директора НАБУ

В Центре Противодействия Коррупции заявили, что Кабинет Министров на тайном заседании принял решение. Последнее дает основание сорвать конкурс по избранию директора Национального антикоррупционного бюро.

Кабмин, по словам главы Центра Противодействия Коррупции, избрал не всех необходимых членов комиссии. Соответствующее заявление 15 февраля сделал Виталий Шабунин.

К теме Помощь США останется: в ЦПК предположили, будут ли последствия скандальной истории вокруг САП

Кабмин срывает конкурс на избрание директора НАБУ

Вчера (говорится о 14 февраля – 24 канал) Кабмин тайно (без анонса и видеотрансляции) проголосовал решение, которое дарит ОАСКу основания для срыва конкурса или отмены его результатов (что еще хуже),

– написал Шабунин.

Глава Центра Противодействия Коррупции объяснил: "Кабмин вместо 6 членов комиссии (как это предусмотрено законом) утвердил 5. Министры выбросили из тройки международных экспертов Драго Коса".

По словам Шабунина, Драго Коса – член комиссии по избранию главы САП и "не дает Банковой сфальсифицировать/сорвать тот конкурс". Глава ЦПК пояснил, что:

"конкурсная комиссия не сформирована в срок, предусмотренный законом;

поэтому Кабмин обратится к междунардникам с просьбой заменить Драго Коса на другого эксперта;

это второй и еще более сильный повод для отмены ОАСКом конкурса (или его результатов). Законом не предусмотрена процедура повторного представления кандидатур";

Единственным выходом из этого позора является возвращение КМУ к этому вопросу и утверждение Драго Коса. Любые иные действия являются незаконными и имеют целью лишь одно – подорвать конкурс на директора НАБУ,

– считает Шабунин.

В Кабмине не комментировали заявление Шабунина, однако 14 февраля все же было заседание Кабинета Министров.

Что известно об избрании дикректора НАБУ

Весной 2022 года должны выбрать директора НАБУ. Его нужно избрать потому, что в августе 2020 года Конституционный Суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника на должность директора Национального антикоррупционного бюро.

В январе писали, что до 1 февраля 2022 года Министерство внутренних дел, Министерство юстиции, а также Министерство экономики должно предоставить правительству свои рекомендации в отношении членов конкурсной комиссии, которая будет выбирать директора НАБУ.

Кроме того, в октябре 2021 года Верховная Рада проголосовала за приведение статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции. С тех пор Кабмин может назначать и увольнять директора Бюро на основе открытого конкурса.

О вероятном блокировании конкурса Виталий Шабунин говорил в январе 2022 года.

Банковая готовится снести конкурс по избранию директора НАБУ – смотрите видео