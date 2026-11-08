Удар по центру "Рубикон" и не только: ВСУ поразили четыре пункта управления российскими БПЛА

За прошедшие сутки Силы обороны Украины поразили 4 пункта управления беспилотниками врага на оккупированных территориях и в России. Самой ценной целью стал дроновый центр подразделения "Рубикон" в захваченном Бердянске.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Военные подчеркнули, что каждый выведенный из строя командный узел существенно сокращает количество вражеских аппаратов над украинскими позициями и дорогами.

Где именно нанесли удар по оккупантам

Во временно оккупированном Бердянске украинские подразделения нанесли удар по пункту временной дислокации и пункту управления БПЛА формирования "Рубикон". Этот центр является одним из самых боеспособных российских дроновых центров и регулярно терроризирует мирное население прифронтовых населенных пунктов. Потери личного состава и техники захватчиков в настоящее время уточняются.

Украинские военные также уничтожили пункты управления российскими беспилотниками вблизи Олешек на Херсонщине и Белицкого в Донецкой области. Еще один такой объект поразили на территории России – в районе Александровской Брянской области.

Работа в тылу врага продолжается

Украинские военные подчеркнули, что уничтожение ключевых военных объектов врага будет продолжаться и в дальнейшем, пока Россия полностью не прекратит вооруженную агрессию против Украины.

Отметим, что в начале ноября украинские защитники также нанесли ощутимый удар по возможностям оккупантов, когда были нанесены удары по базам запуска дронов в Крыму и склад БПЛА в районе Мелитополя.