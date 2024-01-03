Центр Винницы остался без света: что говорят в горсовете

Центр Винницы остался без света 3 января. В городском совете объяснили причину отключения.

Журналистам в круглосуточном карауле Винницкого городского совета объяснили, что говорится об аварийном отключении электричества. Также они ответили на вопрос о том, когда появится свет в домах людей.

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Что происходит со светом в Виннице

Сегодня, 3 декабря, произошло аварийное отключение на высоковольтной линии,

– рассказали журналисты.

Им сообщили в "круглосуточном карауле" города, что без света остались:

улица Киевская,

Театральная,

частично Пятничане,

центр города.

По времени пока сориентировать не можем, ведь это аварийное отключение. В настоящее время бригада занимается и работает на этом,

– объяснили в страже городского совета.

Кроме того, 3 января отдел оперативного реагирования "Круглосуточный караул" Винницкого городского совета пояснил, что в "Винницких городских электросетях" предупреждали, что из-за плановых работ возможны временные отключения света на:

Хмельницком шоссе,

проспекте Юности,

проспекте Космонавтов, 4-14, 14-20,

проспекте Василия Порика, 14-46.

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