Европу затопило: улицы и сотни машин оказались под водой, людей эвакуируют – фото

Европу накрыли сильные ливни и наводнения. В частности, больше всего пострадали Германия, Швейцария, Нидерланды и Бельгия.

В Германии пропал мужчина. Подозревают, что его унесла бурная река, когда он пытался спасти свое имущество. Спасатели ищут человека.

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Чрезвычайно мощные ливни в Германии

Немецкая служба погоды отметила, что в регионе Хоф выпало 80 литров дождя на квадратный метр всего за 12 часов.

В Хагене пожарные спасали нескольких водителей, машины которых застряли в затопленной туннельной дороге. Дожди наводнили реки по всей Германии. Прогнозируют, что Рейн достигнет первой отметки высоких вод. Это повлечет ограничения для судоходства.