Европу затопило: улицы и сотни машин оказались под водой, людей эвакуируют – фото

14 июля 2021 , 18:23
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Источник:

Euronews

Европу накрыли сильные ливни и наводнения. В частности, больше всего пострадали Германия, Швейцария, Нидерланды и Бельгия.

В Германии пропал мужчина. Подозревают, что его унесла бурная река, когда он пытался спасти свое имущество. Спасатели ищут человека.

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Чрезвычайно мощные ливни в Германии

Немецкая служба погоды отметила, что в регионе Хоф выпало 80 литров дождя на квадратный метр всего за 12 часов.

В Хагене пожарные спасали нескольких водителей, машины которых застряли в затопленной туннельной дороге. Дожди наводнили реки по всей Германии. Прогнозируют, что Рейн достигнет первой отметки высоких вод. Это повлечет ограничения для судоходства.


Затонувшие авто в Германии / Фото dpa

Наводнения в Швейцарии

  • Ангар аэропорта в южном швейцарском городе Магадино частично обрушился из-за сильного ветра и сильного дождя. Повреждены несколько самолетов.
  • В Цюрихе на дороги и железнодорожные пути падали деревья, что повлекло хаос для поездок пассажиров.
  • Власти Швейцарии предупредили, что несколько рек могут выйти из берегов. Альпийские перевалы закрыли из-за сильного снегопада.

Потоки на улицах Нидерландов

В Нидерландах в провинции Лимбург спасатели предупредили, что обильные осадки повлекут скоротечные потоки на улицах. Общественность призвали быть осмотрительной.

Владельцам лодок рекомендовали держаться как можно дальше от реки Маас из-за сильных течений и мусора, плывущего по течению.


Сильные потоки в Европе / Фото dpa


Размытые улицы в Германии / Фото dpa

Автор: Ольга Музика