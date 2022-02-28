Центральным пунктом плана России был захват Киева, – Данилов

Алексей Данилов заявил, что центральным пунктом плана России был захват Киева. Там захватчики хотели посадить свое марионеточное правительство.

Секретарь СНБО рассказал, что оркам не удалось достичь ни одной из целей своего плана. Украина дает отпор по всем направлениям.

Заметьте Критическая проблема Москвы – сокрытие реальных потерь войск, Данилов

Данилов сообщил: продолжаются тяжелые бои. Особую важность в условиях войны также приобретает вопрос информационного противодействия.

Центральным пунктом плана путинского вторжения был захват украинской столицы – города Киева и создание марионеточного правительства, подконтрольного России. На сегодняшний день ни одна из целей орковского плана не была достигнута,

– заявил Данилов.

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