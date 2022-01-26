В центре Афин прогремел мощный взрыв: есть пострадавшие
Источник:DW
В Афинах недалеко от древнего храма Зевса Олимпийского 26 января прогремел взрыв. Вероятной причиной этого является утечка газа.
Детали взрыва в Греции
Инцидент произошел утром в 200 метрах от храма Зевса Олимпийского. Звук был слышен во всех районах столицы Греции.
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Взрывная волна серьезно повредила соседнюю многоэтажку – она загорелась. Кроме того, разрушены также окна и фасады зданий на другой стороне улицы – проспекте Сингру.
Что известно о пострадавших
По данным местных СМИ, в результате взрыва пострадал один человек. Его госпитализировали в больницу с ожогами.
Спасатели искали в охваченной огнем многоэтажке людей. Однако местные жители говорят, что здание находилось на ремонте и пустовало.
На месте происшествия работало 18 спасателей и 7 единиц техники. В настоящее время правоохранители оцепили место взрыва и не пускают туда людей. Ведь предварительная причина инцидента – утечка газа.
Смотрите видео пожара после взрыва в Афинах:
Последствия взрыва в Афинах: видео
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