В центре Киева прямо посреди улицы умер мужчина
Источник:"Вечерний Киев"
В самом центре Киева возле станции метро "Хрещатик" заметили лежащего неподвижного мужчину. Признаков насильственной смерти на его теле не обнаружили.
Что случилось с мужчиной
По предварительным данным, мужчине внезапно стало плохо, он упал и умер возле ресторана McDonalds в центре столицы. Об этом сообщила пресс-офицер Печерского райуправления полиции Киева Оксана Тищенко.
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Тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти, однако на нем не было признаков насильственной смерти. Скорее всего это была какая-то болезнь,
– сказала Тищенко.
Умерший мужчина был 1973 года рождения. По словам очевидцев происшествия, он был киевлянин и проживал неподалеку.
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