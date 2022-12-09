В центре Киева прямо посреди улицы умер мужчина

9 декабря 2022, 10:08
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Источник:

"Вечерний Киев"

В самом центре Киева возле станции метро "Хрещатик" заметили лежащего неподвижного мужчину. Признаков насильственной смерти на его теле не обнаружили.

Что случилось с мужчиной

По предварительным данным, мужчине внезапно стало плохо, он упал и умер возле ресторана McDonalds в центре столицы. Об этом сообщила пресс-офицер Печерского райуправления полиции Киева Оксана Тищенко.

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Тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти, однако на нем не было признаков насильственной смерти. Скорее всего это была какая-то болезнь,
– сказала Тищенко.

Умерший мужчина был 1973 года рождения. По словам очевидцев происшествия, он был киевлянин и проживал неподалеку.

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Автор: Софія Мінджоса