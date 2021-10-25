В центре Луцка вандалы перевернули биотуалет с человеком внутри

На площади возле театра в Луцке пранкеры перевернули один из биотуалетов. В тот момент внутри сидел мужчина, который, похоже, и не подозревал, что выходить из кабинки придется с приключениями.

Момент своего развлечения вандалы сняли на видео. Впоследствии оно стало гулять по местным телеграм-каналам.

Интересное Приговор вынесен: в Одессе суд обязал двух преступников читать книги

В перевернувшемся биотуалете был мужчина

На видео видно, как трое парней подбегают к крайней кабинке биотуалета. Слаженно они переворачивают ее и убегают прочь. Со временем изнутри вылезает ошарашенный мужчина.

В Луцке парни перевернули биотуалет, в котором был мужчина: видео

За такие действия парни могут понести административную ответственность по статье "Хулиганство". Однако пока неизвестно, обращала ли внимание на этот инцидент полиция.

Новые туалеты в самом центре Луцка, у Волынского драмтеатра, установили весной 2021 года. Тогда старые кабины биотуалетов заменили на новые.

Хулиганство в Украине: дерзкие и резонансные случаи