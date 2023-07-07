В центре Львова из-за сильного дождя появился "фонтан": впечатляющее видео
Источник:Игорь Зинкевич
Во Львове почти всю ночь 7 июля шел сильный дождь. Так что в центре города образовался большой "фонтан".
Сильный ливень во Львове уже спровоцировал первые последствия. На улице Словацкого струя воды достигает второго этажа.
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На видео с места происшествия видно, как вода из фонтана заливает балкон жилого дома и стекает вниз. Автор публикации сообщил, что на место происшествия вызвали специальные службы.
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Во Львове образовался "фонтан" из-за ливня: видео
Украину накрыли ливни
7 июля дожди льют не только во Львове, но и по всей Украине. По данным Укргидрометцентра, сухо только в Крыму и Донецкой и Луганской областях. При этом температура воздуха высокая:
- на Западе +22...+24 градусов;
- на Севере +24...+26 градусов;
- на Юге +33...+35 градусов;
- на Востоке – +31…+33 градусов.
Интересно Третье июля стало самым жарким днем на Земле в истории наблюденийОбратите внимание! Вечером 6 июля мощная непогода накрыла Киев и область. Местные жители сообщали, что молнии вспыхивали одна за другой, а сильный ливень сопровождался шквальным ветром. В результате непогоды часть Бучи была обесточена.
Где будут ливни в ближайшие дни
- В Укргидрометцентре сообщили, что 7 июля в большинстве областей нашего государства кратковременные дожди с грозами.
- Днем в северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях местами сильные дожди. Кроме того, град и шквалы 15 –20 метров в секунду.
- Лишь в восточных, юго-восточных областях днем и на северо-западе без осадков.
- 8 июля в Украине кроме западных, днем и северных областей, 9 июля в восточной и юго-восточной частях кратковременные грозовые дожди. Также кое-где порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. На остальной территории без осадков.
- Кстати, в Украине ожидается постепенное понижение температуры на 3 – 6 градусов.