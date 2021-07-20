В центре Парижа вспыхнул пожар возле резиденции премьера

В правительственном квартале в Париже вспыхнул пожар. Шлейф дыма поднимается высоко над парижским небом.

Огонь возник в здании, которое реконструируют, рядом с отелем Матиньонским дворцом – официальной резиденцией премьера Жана Кастекса. Пламя вспыхнуло около 10:00 20 июля.

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Загорелась нежилое помещение

Пожар вспыхнул в 7 округе Парижа – это самый центр столицы, в котором расположены правительственные здания. Эпицентр огня возник в непосредственной близости к резиденции премьера.

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