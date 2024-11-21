Какую новую схему придумали в России, чтобы спасти бюджет

Российские власти пытаются разными способами спасти бюджет. Придумали новую схему: Центробанк будет предоставлять средства Минфину для финансирования войны и вообще перекрытия дефицита.

Но не все так просто. Чтобы напрямую не нарушать закон, к этому привлекли посредников. Доктор экономических наук Игорь Липсиц сказал 24 Каналу, что это вредит российской экономике, но пока держит ее "на плаву".

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По словам Липсица, Кремль фактически принял решение, которое нарушает закон. Поскольку в России запрещено, чтобы Центральный банк аккредитовал власть.

Однако "дыру" в бюджете нечем закрыть. Поэтому российские власти пошли на такой шаг, но обходными путями:

Центробанк будет выдавать кредиты коммерческим банкам. Они будут покупать облигации федерального займа и давать деньги Министерству финансов, которое будет покрывать дефицит производства военной продукции и общую нехватку в бюджете.

Соответственно эти деньги будут идти от банков. Банки будут получать облигации, которые будут закладывать в Центробанке и получать деньги обратно,

– отметил Игорь Липсиц.

Простыми словами – Центробанк будет предоставлять деньги Минфину на финансирование войны, но через посредников в лице коммерческих банков. Это, по мнению доктора экономических наук, не идет на пользу российской экономике. Но помогает России хоть как-то держаться "на плаву".

К слову, в результате санкций половина российских самолетов Airbus A320neo и A321neo не используются из-за проблем с обслуживанием двигателей.