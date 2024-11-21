Але не все так просто. Щоб напряму не порушувати закон, до цього залучили посередників. Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц сказав 24 Каналу, що це шкодить російській економіці, але поки тримає її "на плаву".

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За словами Ліпсіца, Кремль фактично ухвалив рішення, яке порушує закон. Оскільки в Росії заборонено, щоб Центральний банк акредитував владу.

Проте "діру" в бюджеті немає чим закрити. Тому російська влада пішла на такий крок, але обхідними шляхами:

Центробанк видаватиме кредити комерційним банкам. Вони купуватимуть облігації федерального займу та даватимуть гроші Міністерству фінансів, яке покриватиме дефіцит виробництва військової продукції та загальну нестачу в бюджеті.

Відповідно ці гроші йтимуть від банків. Банки отримуватимуть облігації, які закладатимуть в Центробанку та отримуватимуть гроші назад,

– зазначив Ігор Ліпсіц.

Простими словами – Центробанк надаватиме гроші Мінфіну на фінансування війни, але через посередників в обличчі комерційних банків. Це, на думку доктора економічних наук, не йде на користь російській економіці. Але допомагає Росії хоч якось триматися "на плаву".

До слова, внаслідок санкції половина російських літаків Airbus A320neo та A321neo не використовуються через проблеми з обслуговуванням двигунів.