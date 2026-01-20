Тысяча за поездку: цены на такси в Киеве взлетели на фоне ограничения движения метро на Левом берегу

Вражеский обстрел Украины и длительная воздушная тревога вызвали ограничение движения киевского метро через Днепр. Так, цены на такси в Киеве резко выросли до заоблачных сумм.

В частности в сети писали о тысячных суммах за одну поездку с Левого берега на правый. Детали собрал 24 Канал.

Какова ситуация с ценами на такси в Киеве?

Вследствие ограничения движения метрополитена на Левом берегу столицы возникли проблемы с общественным транспортом. Ожидаемо, это повлекло резкий рост цен на услуги такси.

Отметим! Красная и зеленая ветки метро в Киеве не функционируют во время воздушной тревоги из-за наземного размещения путей и станций, поэтому это вызывает значительное ухудшение транспортных условий в столице.

В частности киевляне сообщали, что стоимость поездки на такси со станции метро "Лесная" до Крещатика, составляла более тысячи гривен.



Резкое повышение цен на такси в Киеве из-за / Скриншот

К тому же в КГГА информировали о изменениях движения поездов метро после российского обстрела. Впоследствии ситуация начала стабилизироваться, поэтому цены на такси поползли вниз.



Цены на такси в Киеве / Скриншот

А уже по состоянию на 11:10 утра стоимость поездки на такси с Левого на Правый берег столицы приблизилась к чуть более приемлемой. Так, цены составляют 250 – 400 гривен.

Напомним, с 17 января такси в Киеве работает также во время комендантского часа.



Цены на такси в Киеве 20 января / Скриншот

