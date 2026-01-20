Зокрема в мережі писали про тисячні суми за одну поїздку з Лівого берега на правий. Деталі зібрав 24 Канал.
Актуально У Києві змінили рух метро через проблеми зі світлом
Яка ситуація з цінами на таксі у Києві?
Внаслідок обмеження руху метрополітену на Лівому березі столиці виникли проблеми з громадським транспортом. Очікувано, це спричинило різке зростання цін на послуги таксі.
Зазначимо! Червона та зелена гілки метро у Києві не функціонують під час повітряної тривоги через наземне розміщення шляхів та станцій, тож це спричиняє значне погіршення транспортних умов у столиці.
Зокрема кияни повідомляли, що вартість поїздки на таксі зі станції метро "Лісова" до Хрещатика, становила понад тисячу гривень.
Різке підвищення цін на таксі у Києві через / Cкриншот
До того ж у КМДА інформували про зміни руху поїздів метро після російського обстрілу. Згодом ситуація почала стабілізуватися, тож ціни на таксі поповзли вниз.
Ціни на таксі у Києві / Скриншот
А вже станом на 11:10 ранку вартість поїздки на таксі з Лівого на Правий берег столиці наблизилася до трохи більш прийнятної. Так, ціни складають 250 – 400 гривень.
Нагадаємо, із 17 січня таксі в Києві працює також під час комендантської години.
Ціни на таксі у Києві 20 січня / Скриншот
Чим била Росія по українських містах 20 січня?
Російські війська здійснили масштабну повітряну атаку на Україну, застосувавши протикорабельну ракету "Циркон", балістичне озброєння та ударні безпілотники, запущені з кількох напрямків.
Сили протиповітряної оборони України зуміли знищити або нейтралізувати 342 повітряні цілі, серед яких – 14 балістичних ракет і 315 дронів.
До цього переліку входять 14 балістичних ракет типу "Іскандер-М" та С-300, 13 крилатих ракет Х-101, а також 315 безпілотних літальних апаратів, зокрема "Шахед", "Гербера" та дрони інших модифікацій.