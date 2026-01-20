Зокрема в мережі писали про тисячні суми за одну поїздку з Лівого берега на правий. Деталі зібрав 24 Канал.

Яка ситуація з цінами на таксі у Києві?

Внаслідок обмеження руху метрополітену на Лівому березі столиці виникли проблеми з громадським транспортом. Очікувано, це спричинило різке зростання цін на послуги таксі.

Зазначимо! Червона та зелена гілки метро у Києві не функціонують під час повітряної тривоги через наземне розміщення шляхів та станцій, тож це спричиняє значне погіршення транспортних умов у столиці.

Зокрема кияни повідомляли, що вартість поїздки на таксі зі станції метро "Лісова" до Хрещатика, становила понад тисячу гривень.



Різке підвищення цін на таксі у Києві через / Cкриншот

До того ж у КМДА інформували про зміни руху поїздів метро після російського обстрілу. Згодом ситуація почала стабілізуватися, тож ціни на таксі поповзли вниз.



Ціни на таксі у Києві / Скриншот

А вже станом на 11:10 ранку вартість поїздки на таксі з Лівого на Правий берег столиці наблизилася до трохи більш прийнятної. Так, ціни складають 250 – 400 гривень.

Нагадаємо, із 17 січня таксі в Києві працює також під час комендантської години.



Ціни на таксі у Києві 20 січня / Скриншот

