В частности в сети писали о тысячных суммах за одну поездку с Левого берега на правый. Детали собрал 24 Канал.
Какова ситуация с ценами на такси в Киеве?
Вследствие ограничения движения метрополитена на Левом берегу столицы возникли проблемы с общественным транспортом. Ожидаемо, это повлекло резкий рост цен на услуги такси.
Отметим! Красная и зеленая ветки метро в Киеве не функционируют во время воздушной тревоги из-за наземного размещения путей и станций, поэтому это вызывает значительное ухудшение транспортных условий в столице.
В частности киевляне сообщали, что стоимость поездки на такси со станции метро "Лесная" до Крещатика, составляла более тысячи гривен.
К тому же в КГГА информировали о изменениях движения поездов метро после российского обстрела. Впоследствии ситуация начала стабилизироваться, поэтому цены на такси поползли вниз.
А уже по состоянию на 11:10 утра стоимость поездки на такси с Левого на Правый берег столицы приблизилась к чуть более приемлемой. Так, цены составляют 250 – 400 гривен.
Напомним, с 17 января такси в Киеве работает также во время комендантского часа.
Чем била Россия по украинским городам 20 января?
Российские войска совершили масштабную воздушную атаку на Украину, применив противокорабельную ракету "Циркон", баллистическое вооружение и ударные беспилотники, запущены с нескольких направлений.
Силы противовоздушной обороны Украины сумели уничтожить или нейтрализовать 342 воздушные цели, среди которых – 14 баллистических ракет и 315 дронов.
В этот перечень входят 14 баллистических ракет типа "Искандер-М" и С-300, 13 крылатых ракет Х-101, а также 315 беспилотных летательных аппаратов, в частности "Шахед", "Гербера" и дроны других модификаций.