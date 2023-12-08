Во Львове ввели новые тарифы на проезд в общественном транспорте

Исполнительный комитет Львовского горсовета утвердил новые тарифы на проезд по всему общественному транспорту города. С 11 декабря стоимость поездки будет зависеть от способа расчета.

Согласно решению исполкома, с понедельника 11 декабря тариф на проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах будет одинаковым. Однако все же выгодной будет поездка с помощью оплаты через "ЛеоКарт"

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Во сколько обойдется проезд во львовском транспорте

При оплате "ЛеоКарт" – 13 гривен за одну поездку;

При условии оплаты банковской картой – 15 гривен за одну поездку;

При оплате наличными – 20 гривен за одну поездку.

Для студентов стоимость билета за "ЛеоКарт" составит 6,5 гривен.

То есть для владельцев "ЛеоКарт", которые пользуются автобусами, проезд даже станет немного дешевле, ведь сейчас одна поездка стоит 15 гривен.

Однако для тех, кто пользуется преимущественно трамваями и троллейбусами, стоимость проезда значительно увеличится. Проезд в электротранспорте стоит 10 гривен, если покупать билет за наличные и 8,5 гривен при безналичном расчете.

К слову, позже тарифы на билет у водителя за наличные деньги вырастут еще больше, чтобы стимулировать львовян переходить на безналичные деньги. С 1 июня 2024 бумажный билет в общественном транспорте Львова будет стоить 25 гривен.

Зато оплата банковскими карточками и через "Приват 24" в городском электротранспорте будет возможна отдельному решению исполкома ЛГС.

Цена на проездные билеты также возрастет

Также исполком установил новые тарифы на месячные проездные билеты для поездок по трамваям и троллейбусам. Это решение также начнет действовать с 11 декабря. Бумажные проездные на 30 дней будут стоить:

Для предприятий и организаций – 500 гривен;

Обычный проездной – 430 гривен;

Студенческий проездной – 215 гривен.

Цена электронного проездного билета на 30 дней будет составлять 420 и 210 гривен за обычный и студенческий соответственно.

Удостоверения будут действовать только для военных

Проездные билеты на 30 дней, приобретенные ранее даты вступления решения в силу, будут действовать до истечения их срока действия.

Льготные карточки "ЛеоКарт" во Львове начали выдавать еще несколько лет назад. Тех, у кого еще нет, призывают получить ее как можно быстрее, потому что штрафы контролеры будут выписывать уже с 11 декабря. От этой даты разные удостоверения, которые сейчас дают право на льготный проезд в общественном транспорте, не будут действовать.

Военные будут единственной категорией, для которой будут действовать удостоверения. Также они могут бесплатно получить транспортную карту "ЛеоКарт".