Цены выросли в 10 раз: в транспорте Владивостока не будут выдавать чеки за проезд

Санкции потихоньку давят на российскую экономику в разных областях. Да, из-за серьезного роста цен на бумагу в транспорте Владивостока перестанут выдавать чеки, потому что это слишком дорого.

Об этом сообщают российские СМИ. Речь идет о печати чеков при оплате проезда в общественном транспорте через терминал.

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Там указывают, что всего за несколько дней цена на бумагу для чеков выросла в 10 раз. Теперь они не могут позволить себе их печатать.

Добавим, по данным руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, из России уже уехали от 50 до 70 тысяч IT-специалистов. Прогнозируют, что эта цифра будет только расти.

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