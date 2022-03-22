Про це повідомляють російські ЗМІ. Йдеться про друк чеків при оплаті проїзду в громадському транспорті через термінал.

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Там вказують, що всього за кілька днів ціна на папір для чеків зросла аж в 10 разів. Тепер вони не можуть дозволити собі їх друкувати.

Додамо, за даними керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, з Росії вже виїхали від 50 до 70 тисяч IT-спеціалістів. Прогнозують, що ця цифра лише зростатиме.

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