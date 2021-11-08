Как церковь относится к трансплантациям: удивительные истории спасения

Человек, у которого отказала почка, теряет полноценную жизнь. Чтобы выжить, пациенту нужен либо постоянный гемодиализ, либо трансплантация. Третьего варианта нет. Где в Украине проводят трансплантации и как к этому относится церковь – читайте далее в проекте "Даря жизнь".

Почка – небольшой, однако жизненно важный орган. Почка фильтрует нашу кровь. Если выходит из строя – человек перестает жить привычно.

В первом выпуске Истории первых трансплантаций в Украине: уникальные кадры из операционной

Как отметила нефролог Елена Дацкив, если нет возможности провести трансплантацию или же есть противопоказания, пациенты находятся на гемодиализе до конца своей жизни.

Гемодиализ используют для помощи пациентам с хронической болезнью почек, которые находятся на терминальной стадии почечной недостаточности и требуют стабильного очищения крови.

"Пациенты приезжают к нам три раза в неделю для получения сеансов по 4 часа. В сумме должно выйти 12 часов в неделю", – рассказала Дацкив.



Диализ занимает у пациентов 12 часов каждую неделю / Фото 24 канала

Показания к пересадке почки – это терминальная стадия почечной недостаточности, к которой приводят артериальная гипертензия, инфекции, сахарный диабет, цирроз печени, аутоиммунные заболевания.

Мы думаем, что никого из нас это не коснется, что человек родился больной, значит, ему нужна трансплантация. Однако грипп или ангина могут вывести сердце из строя. И тогда нужна трансплантация. Мокрые ноги – и из строя могут выйти почки. Ирина Заславец Руководительница ОО iDonor

Как выбирают доноров для трансплантации

Как рассказал руководитель Львовского центра трансплантации Максим Овечко, донором может стать здоровый человек, у которого резко случился инсульт. Однако почти 95% инсультов выявляют у пациентов старшего возраста, поэтому их органы для трансплантации не используют. В то же время молодые пациенты в основном выздоравливают.

Донорами также могут быть люди, которые получили несовместимые с жизнью травмы головного мозга.



Доноров выбрать довольно сложно / Фото 24 канала

Врач о первой проведенной трансплантации

Для уролога больницы скорой помощи Владимира Дмытрива счет пересадок уже измеряется десятками. Его приобщили к трансплантации в 2019 году, так как урология близкая к пересадке почек специальность.

Дмытрив подчеркивает, что технически операция не сложная. Трансплантация является тяжелой для пациента в послеоперационном периоде, потому что могут возникать различные иммунные реакции.

Что я чувствовал после первой трансплантации? Было волнение, чтобы все прошло хорошо. А после – болели за пациента, чтобы у него все было хорошо. Потому что операция – это только половина пути, пациенту еще нужно, чтобы эта почка заработала. Владимир Дмытрив Уролог больницы скорой помощи

В июне 2021 года было волнение. Однако только в мыслях. Важность операции не дает рукам врачей дрогнуть.

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Воспоминания реципиента о трансплантации

46-летний Василий Креденец стал одним из пациентов, получивших новую почку. Он рассказал, что состоял в списке ожидания в Беларуси, в городе Бресте. Однако когда услышал, что есть возможность с помощью Минздрава стать в лист ожидания, несколько месяцев собирал необходимые документы.



Василий Креденец получил новую почку / Фото 24 канала

Ожидание затягивалось, и тогда Василий обратился в больницу скорой помощи. Здесь все было гораздо быстрее и ближе. Однако постоянное ожидание совместимости донора, который появится и подойдет Василию, выедало изнутри.

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Однажды вечером время на мгновение остановилось – и тогда мгновения закружились с бешеной скоростью. Жена реципиента Ольга Креденец вспомнила, что в тот вечер была на работе, когда их позвонил Василий и сказал, что пора ехать на операцию.

Уже через час пара была в больнице. Василия Креденца взяли на обследование – УЗИ внутренних органов, кардиограмму, рентген.

Была такая уверенность, что все будет классно, мы все пройдем, все будет сейчас. Мы этого очень ждали, и что мы в надежных руках,

– подчеркнула Ольга Креденец.

Пока Ольга верила в хороший финал, врачи готовились к операции. Ее можно условно поделить на 2 этапа. Первый – изъятие почек у донора.

Как рассказал Владимир Дмитриев, изъятые органы хранят в специальном двойном ледяном мешочке. Считается, что почка может "прожить" вне тела человека 72 часа, однако никто столько не ждет, поэтому операцию проводят в течение 1–2 часов после изъятия.

Тогда почку промывают специальным раствором от крови донора. В охлажденном состоянии ее пересаживают реципиенту. Все стерильно, быстро и в холоде.



Реципиент Василий Креденец с семьей / Фото 24 канала

Врач Дмытрив объяснил, что реципиенту перед операцией специальными препаратами подавляют иммунную систему, чтобы не было отторжения, и дают препараты для разжижения крови, чтобы улучшить микроциркуляцию.

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Как церковь относится к трансплантациям

Перед тем, как заснуть под общим наркозом, Василий помолился. Вера в то, что после пересадки все будет хорошо, поддерживает многих пациентов "на плаву" и ни в коем случае не противоречит принципам религии.

Наоборот, сдать кровь или завещать свои органы после смерти тем, кто нуждается, – проявление любви и милосердия.



Священник: "Трансплантация разрешена на основании принципа солидарности" / Фото 24 канала

Ректор Львовской духовной семинарии Святого Духа УГКЦ отец Игорь Бойко отметил, что в истории церкви было немало разных взглядов на то, на основании какого принципа этического или морального оправдать, одобрить, или не поддержать эту практику.

Церковь после многих дискуссий пришла к убеждению, что трансплантация органов может быть разрешена на основании принципа солидарности. Принципа милосердия, любви, которая объединяет людей,

– добавил отец Игорь Бойко.

Реабилитация после трансплантации

Однако трансплантация – еще не финальный этап этой истории. По словам врача Дмытрива, пересаженная почка может включиться в работу до месяца времени. То есть больной может еще месяц провести на диализе. В то же время бывают такие случаи, что она включается сразу в конце операции.



Врачи объясняют, что самое сложное – это реабилитация / Фото 24 канала

В феврале 2021 года 37-летней Оксане Мазур пересадили почку от посмертного донора. Недолеченный грипп 7 лет назад дал осложнения на почки женщины. После этого она дважды в год ложилась в больницу.

Однако из-за аутоиммунного заболевания, которое не лечилось, результата не было никакого. Через 6 лет у нее полностью отказали почки. Женщина попала на диализ.

Трансплантация нужна. Благодаря трансплантации мы можем спасти очень много людей. Во Львове на диализе очень много людей, просто мы этого не видим и не знаем,

– убеждена реципиентка Мазур.

Как отмечает Максим Овечко, за границей все автоматически становятся в лист ожидания. Однако в Украине из тысячи пациентов, которые есть на диализе, в листе ожидания стоят 200 или 300 человек.

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Неудачная трансплантация почки

Руслана Тенета сейчас находится в списке ожидания. У нее уже была пересажена почка от отца. Однако с трансплантированным органом не сложилось. Она родилась абсолютно здоровой, однако в 11 лет ей стало плохо.

"Я стала плохо себя чувствовать, резкое ухудшение состояния, упал гемоглобин достаточно сильно, и мы обратились к врачам. Меня обследовали, взяли лабораторные анализы. Оказалось, что у меня не работают почки. Мне поставили диагноз – врожденная дисплазия почек", – рассказала женщина.



Есть люди, которые ожидают повторную трансплантацию / Фото 24 канала

С пересаженной почкой Руслана прожила 13,5 лет, однако затем она подхватила инфекцию горла. Это "ударило" по почке, поэтому Тенета попала снова на диализ. Сейчас реципиентка находится в очереди в Беларуси, а также в больнице скорой помощи.

"Это совсем по-другому. Ты не можешь пойти на работу, не можешь съесть фруктов сколько тебе хочется, потому что есть ограничения. Есть много ограничений. Нужно контролировать свое состояние, чтобы все показатели были в норме, это не очень хорошо. Гемодиализ – это нехорошо", – резюмировала Тенета.

Что такое диализ? Как объяснила Елена Дацкив, процедура диализа – это перегонка крови пациента через диализатор – устройство, которое содержит полупроницаемую мембрану. Благодаря разности потока крови в одну сторону и диализата – это специальный раствор, который используется аппаратом, в другую сторону, – происходит очищение крови. Параллельно с этим происходит также ультрафильтрация – из организма пациента удаляют остаток лишней жидкости.

Женщина спасла 4 жизни

Любомир Миколишин дал согласие на то, чтобы органы его мамы пересадили тем, кто в том нуждается. В декабре 2020 года его маме стало плохо. Разрыв аневризмы вызвал головные боли и обмороки. Инсульт привел к коме.



Сын донора: "Мама смогла спасти жизнь 4 людям" / Фото 24 канала

Наталья Миколишин лежала на больничной койке, подключенная к ряду аппаратов. Головной мозг еще жил, однако шансов врачи не давали. 25 декабря 2020 года Наталья Миколишин посмертно спасла 4 человека. Органы 47-летней женщины продолжают жить после ее смерти.

Я не могу сказать, что это было какое-то геройское решение или что-то в этом роде. Я просто сказал: "Да, мама может стать донором". Мама может спасти жизнь человеку, а потом оказалось, что 4 людям,

– рассказал семинарист и сын донора Любомир.

Минута молчания и коридор почета

Максим Овечко подчеркнул, что донора чтят словами благодарности родственникам. "Мы всегда говорим, что двери нашей больницы всегда для них открыты и специалисты из нашей больницы всегда, в чем только нужно, будут готовы помочь", – добавил он.

Коридор почета – это такая традиция, которую мы начали. Это так символично, но фактически мы в последний путь провожаем человека. Перед операцией, перед удалением, чтим человека минутой молчания. Сколько бы людей ни было в операционной – всегда есть минута молчания. Максим Овечко Руководитель Львовского центра трансплантации

Ирина Заславец отметила, что никто из нас не бессмертен, поэтому никто не знает, когда произойдет инсульт или инфаркт. Никто не может предвидеть ДТП или какую-то травму. Однако умирая, когда смерть уже неотвратима, можно подарить жизнь нескольким другим людям.



Врачи провожают доноров по коридору почета / Фото 24 канала

"Тогда даже наши родные будут жить с пониманием того, что их близкий человек продолжил жить. Что сердце продолжило биться. Что кто-то просыпается каждое утро, потому что частичка донора живет в том человеке", – убеждена руководительница ОО iDonor.