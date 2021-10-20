Трансплантацию сердца 13-летнему мальчику выполнили во Львовской больнице скорой медицинской помощи. Донором стал 54-летний мужчина.

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Подростка уже выписали из больницы домой

Директор Института сердца Борис Тодуров рассказал, что 13-летний Максим, которому пересадили сердце во Львове, уже уехал домой.

Сегодня очень замечательный день не только для нас, но, я думаю, для всей страны. Первая детская трансплантация сердца. Она была 4 недели назад. Максим уже сегодня (18 октября – 24 канал) едет домой в добром здравии и хорошем настроении,

– заметил врач.

Тодуров добавил, что Максим стал его коллегой – блогером. На его страницу в инстаграме за 4 недели подписались более 6 тысяч человек. В своем блоге, парень делится новостями о том, как проходит его реабилитация. В будущем он будет рассказывать, каково это – жить с донорским сердцем.

"Пожалуй, это самый уникальный хирургический случай за последний год. И на следующей неделе я расскажу о девочке, которая еще на год младше Максима, и уже тоже находится в хорошем состоянии", – добавил Тодуров.

Врач отметил, что Максиму до весны нужно избегать контактов с чужими людьми, тем более во время пандемии коронавируса. Мама мальчика поблагодарила врача за спасение ее сына.

"Спасибо вам, доктор, за вашу работу. За то, что у Украины есть такие медики, которые могут сохранить жизнь", – отметила женщина.

Тодуров отметил, что во время трансплантации работала целая команда специалистов – трансплантологи, хирурги, анестезиологи, кардиологи. По словам врача, все они очень постарались, поэтому с Максимом все должно быть хорошо.

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Коротко о трансплантации сердца 13-летнему мальчику