Трансплантацію серця 13-річному хлопцеві виконали у Львівській лікарні швидкої медичної допомоги. Донором став 54-річний чоловік.

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Підлітка вже виписали з лікарні додому

Директор Інституту серця Борис Тодуров розповів, що 13-річний Максим, якому пересадили серце у Львові, вже поїхав додому.

Сьогодні дуже чудовий день не тільки для нас, але, я думаю, для всієї країни. Перша дитяча трансплантація серця. Вона була 4 тижні тому. Максим вже сьогодні (18 жовтня – 24 канал) їде додому в доброму здоров'ї та гарному настрої,

– зауважив лікар.

Тодуров додав, що Максим став його колегою – блогером. На його сторінку в інстаграмі за 4 тижні підписались понад 6 тисяч людей. У своєму блозі, хлопець ділиться новинами про те, як триває його реабілітація. У майбутньому він розповідатиме, як це – жити з донорським серцем.

"Мабуть, це найунікальніший хірургічний випадок за останній рік. І на наступному тижні я розповім про дівчинку, яка ще на рік молодша за Максима, і вже теж перебуває в хорошому стані", – додав Тодуров.

Лікар зауважив, що Максиму до весни потрібно уникати контактів з чужими людьми, тим паче під час пандемії коронавірусу. Мама хлопчика подякувала лікарю за порятунок її сина.

"Дякуємо вам, лікарю, за вашу роботу. За те, що в України є такі медики, які можуть зберегти життя", – зазначила жінка.

Тодуров зауважив, що під час трансплантації працювала ціла команда спеціалістів – трансплантологи, хірурги, анестезіологи, кардіологи. За словами лікаря, усі вони дуже постаралися, тож з Максимом все має бути добре.

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