Пережил революции и Вторую мировую войну: россияне уничтожили уникальный храм на Сумщине

В селе Юнаковка, что на Сумщине, российские войска уничтожили церковь Рождества Пресвятой Богородицы – памятник национального значения. Этот храм также изображен на гербе Сумского района.

Об этом сообщает издание "Кордон.Медиа".

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Что известно о разрушенном храме?

Храм, который разрушили россияне, возвели в 1806 году, а строительство продолжалось 13 лет.

Это яркий пример архитектуры эпохи раннего классицизма: здание выполнили из кирпича, украсили колоннами, а вокруг центрального купола расположили четыре купола с круглыми окнами. Отдельно на территории комплекса была возведена колокольня.

Храм также изобразили на гербе Сумского района, который утвердили 31 января 2001 года. На нем памятник предстает на голубом фоне – цвете, который традиционно был присущ для казацких флагов.

Герб Сумского района / Фото: Сумской районный совет

За более чем 200 лет своего существования храм пережил революции и Вторую мировую войну, а затем длительное время находился на реставрации.

Как рассказал архитектор и активист Игорь Титаренко, до полномасштабного вторжения церковь продолжала функционировать в подвальном помещении, так называемой "зимней церкви".

Стоит отметить, что в 2024 году церковь уже подвергалась повреждениям вследствие российских обстрелов. Тогда вокруг сооружения сгорели деревянные леса, был проломлен один из куполов, а также осыпалась колокольня и верхушки башен рядом.

Напомним, 1 июня российские войска также ударили по Сумской области. В тот день российский беспилотник атаковал больницу в Конотопе.

Как сообщали местные власти, это было не падение "Шахеда", а целенаправленный удар по медучреждению. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.