"Последний форпост московской церкви": во Львове начали демонтаж церкви УПЦ МП

6 апреля во Львове начали демонтировать церковь УПЦ МП на Сихове. В настоящее время громада ПЦУ проводит благоустройство территории.

Соответствующие фото и видео уже распространяются в сети, информирует 24 Канал. Отметим, что землю под самостроем московского патриархата на Сихове во Львове отдали Православной церкви Украины.

Важно УПЦ МП потеряла еще одно помещение под церковь во Львове

Демонтаж церкви УПЦ МП во Львове

На обнародованных кадрах можно увидеть, что с самого утра во Львове приступили к демонтажу Украинской православной церкви московского патриархата на Сихове.

Как рассказал заместитель городского главы Львова по градостроительству Любомир Зубач, демонтаж начала громада Православной церкви Украины.

Община ПЦУ проводит благоустройство территории, забирая имеющиеся незаконные конструкции сооружения Московского патриархата на Сихове. На одном из фото – отец от ПЦУ, собственно после молитвы и благословения которого работы начали. Все по закону,

– сообщил Зубач.

Что происходит на Сихове / фото Любомира Зубача

Демонтаж церкви на Сихове: смотрите видео

Журналист 24 Канала также побывал на месте демонтажа церкви и отметил, что там находится много полиции, скорых и активистов.



Возле церкви много полиции, скорых и активистов / фото 24 Канала

УПЦ МП во Львове: что известно