Загорелись 15 домов: вблизи Сан-Диего упал самолет: вблизи Сан-Диего
- Вблизи Сан-Диего упал частный самолет Cessna 550, что повлекло пожар в 15 домах и эвакуацию жителей нескольких кварталов.
- В результате инцидента разлито авиационное топливо, но количество пострадавших пока неизвестно.
Вблизи Сан-Диего упал частный самолет Cessna 550. В результате инцидента возник пожар в 15 домах, эвакуированы жители нескольких кварталов.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на AP News.
Смотрите также В Финляндии разбился истребитель Hornet, над ним поднялся дым
Что известно об авиакатастрофе вблизи Сан-Диего
Утром 22 мая неподалеку Сан-Диего во время туманной погоды упал небольшой самолет. Местные власти сообщили, что в результате инцидента возник пожар в 15 домах, жителей нескольких кварталов эвакуировали.
У нас повсюду разлито авиационное топливо. Наша главная цель – обыскать все эти дома и немедленно вывести всех оттуда,
– заявил во время пресс-конференции помощник начальника пожарной службы Дэн Эдди (Dan Eddy).
Он добавил, что в районе каньона Мерфи "есть прямое попадание в несколько домов". В то же время пока неизвестно, есть ли пострадавшие.
Эдди рассказал, что во время падения частного самолета был сильный туман.
"Вы едва могли видеть перед собой", – добавил он.
Согласно сообщению федерального управления гражданской авиации США, самолет Cessna 550 разбился вблизи аэропорта Монтгомери-Гиббс.
Федеральное управление гражданской авиации США сообщает, что самолет Cessna 550 разбился вблизи аэропорта Монтгомери-Гиббс.
Количество людей на борту пока неизвестно,
– говорится в заявлении.
В издании отметили, что этот самолет может перевозить от шести до восьми человек.
Напомним, что в апреле в Гудзон в Нью-Йорке упал вертолет. Известно, что на борту находились глава испанского филиала Siemens Агустин Эскобар и его семья.