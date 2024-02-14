Поисково-спасательная операция оккупантов успеха не имела, — ГУР об ударе по "Цезарь Куников"

14 февраля Украине удалось уничтожить большой десантный корабль "Цезарь Куников" российского Черноморского флота. Сообщается, что поисково-спасательная операция обернулась неудачей.

Миссию выполнили опытные спецназовцы из “Группы 13” ГУР МО Украины. Вражеский корабль получил критические пробоины и начал тонуть.

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Что произошло с экипажем корабля

Пропагандистские каналы пытаются заверить, что экипаж БДК "Цезарь Куников" жив, что фактически можно трактовать, как успешное уничтожение российского корабля.

Впрочем, в "Крымском ветре" распространяется видео, что в Крыму в воздух подняли вертолеты, вероятно, в рамках поисково-спасательной операции.

Немного позже в ГУР МО сообщили, что поисково-спасательная операция оккупантов успеха не имела.

Напомним, 24 мая 2022 года Генштаб ВСУ сообщал о подбитии российского корабля "Цезарь Куников" в оккупированном Бердянске, но после этого он продолжил свою деятельность.

Потопление "Цезаря Куникова": основное

Утром 14 февраля, появилась информация, что Главное управление разведки атаковало российский корабль "Цезарь Куников" дронами.

Впоследствии, уничтожение российского корабля подтвердили в Генштабе ВСУ. Там добавили, что спецоперацию проводили совместно с Главным управлением разведки.

В ГУР рассказали, что очередной российский корабль потопили с помощью дронов "Magura". Его атаковали у берегов временно оккупированного Крыма, недалеко от города Алупка.

Большой десантный корабль "Цезарь Куников" проекта 775 – одно из самых новых российских судов. Мог вмещать 87 членов экипажа на борту. Корабль использовался Россией во время войн против Грузии, Сирии и Украины.