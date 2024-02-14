Подарок украинцам на День Валентина, – Юсов объяснил уничтожение корабля "Цезарь Куников"

Украине удалось отправить на дно очередной российский корабль. Представитель ГУР МО Андрей Юсов в комментариях журналистам рассказал об атаке по "Цезарю Куникову".

Во временно оккупированном Крыму 14 февраля уничтожили российский БДК "Цезарь Куников". Такой подарок украинцы получили от Вооруженных Сил Украины и Главного управления разведки на День святого Валентина, информирует 24 Канал.

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Юсов рассказал об уничтоженном корабле "Цезарь Куников"

Представитель ГУР МО отметил журналистам, что в эти сложные времена украинцы и украинки имеют право на праздник, и поэтому Главное управление разведки и все составляющие Сил безопасности и обороны Украины поздравили сегодня их с Днем святого Валентина.

Такая успешная операция, когда "Цезарь Куников" теперь на дне, и все от этого радуются, весь мир видит как эффективно работают украинские морские дроны,

– отметил Юсов.

По его словам, Magura – теперь мощный бренд, точно мощнее, чем вражеские большие десантные корабли.

Он отметил, что, то с какой частотой происходят подобные успешные операции, показывает, что украинцы учатся на них, совершенствуют тактику и стратегию. Юсов подчеркнул, что, безусловно, такие мероприятия будут продолжены.

Представитель ГУР МО отметил, что сегодняшнее поражение и уничтожение очередного БДК – это большой удар по возможностям флота агрессора. Так, враг будет ощущать последствия после данной операции.

По его словам, на долгий период можно ставить жирный крест на планировании и попытке врага проводить серьезные десантные операции против Украины.

Юсов также обратил внимание на нежелании Дмитрия Пескова комментировать уничтожение "Цезаря Куникова".

Ну, то наверное министерство обороны так называемой России должно было бы наконец что-то сказать, хоть здесь признать правду и сказать собственному обществу, что (произошло – 24 Канал) с этим большим десантным кораблем, экипажем, что было на борту, и почему так произошло,

– сказал представитель ГУР МО.

Андрей Юсов подтвердил, что для атаки корабля противника использовались украинские морские ударные дроны Magura V5. Однако он подчеркнул, что не будет разглашать их количество.

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