"Цезарь Куников" погиб во второй раз: что известно об уничтоженном возле Алупки десантном корабле России

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Российский флот продолжает уменьшать свое присутствие в Черном море, зато увеличивает на его дне. Утром 14 февраля большой десантный корабль “Цезарь Куников” пошел на дно вместе с экипажем. Таким образом Украина поразила уже пятый большой десантный корабль россиян.

Уничтожение "Цезаря Куникова" произошло со второй попытки. Впервые он был поражен в конце марта 2022 года, когда вблизи Бердянска был уничтожен БДК "Саратов". Два других корабля, среди которых "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" были повреждены. Теперь же они все официально уничтожены.

Самым интересным является то, что уничтожение большого десантного корабля у побережья временно оккупированной Алупки произошло ровно через 81 год после смерти от полученных в результате взрыва травм российского офицера Цезаря Куникова, в честь которого собственно и назвали судно. И еще интереснее, что офицер умер в Геленджике, а корабль – возле Алупки. То есть оба в Крыму.

Так что же известно об уничтоженном корабле и его участии в войнах против Грузии, Сирии и Украины и как эта потеря скажется на российском флоте – читайте в материале 24 Канала.

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"Валентинка" от ГУР МО

Рано утром 14 февраля 2024 года во временно оккупированном Крыму слышали взрывы. Впоследствии появились сообщения о вероятном поражении десантного корабля российского черноморского флота. Эту информацию позже подтвердили ВСУ и ГУР МО.

В Главном управлении разведки раскрыли детали операции по уничтожению российского судна. Спецназовцы "Группы 13" во взаимодействии с подразделениями Сил обороны осуществили успешную атаку морскими дронами Magura V5 на большой десантный корабль "Цезарь Куников".

В результате атаки левый борт корабля получил серьезную пробоину и начал тонуть. Таким образом ГУР МО подарило россиянам "валентинку" уничтожив едва ли не самый новый десантный корабль в черноморском флоте.

Уничтожение "Цезаря Куникова": смотрите видео

Стоит также отметить, что корабль пошел на дно вместе с экипажем. В ГУР МО говорят, что операция по спасению оккупантов была безуспешной. По словам представителя ГУР МО Андрея Юсова, большинство экипажа погибло. Зато пропагандисты утверждают, что якобы весь экипаж "Цезаря Куникова" выжил.

Так или иначе, но уже второй раз за 81 год в мире становится меньше на одного Цезаря Куникова.

Третий пошел или "Бердянск догоняет"

Стоимость "Цезаря Куникова", если опираться на оценку Forbes относительно уничтоженного ранее "Новочеркасска", может составлять до 85 миллионов долларов США.

Что связывает большие десантные корабли "Саратов", "Новочеркасск" и "Цезарь Куников" кроме того, что они теперь перепрофилированы на подводные суда? У них есть одна общая история, которая получила вполне логичное завершение.

24 марта 2022 года ВСУ ракетой "Точка У" атаковали российские суда в порту временно оккупированного Бердянска. Там на тот момент как раз находились три вышеупомянутых десантных корабля. В результате атаки удалось уничтожить "Саратов". Другие же два получили повреждения, а отдельные члены экипажа – серьезные травмы.

Например, 18 апреля во временно оккупированном Крыму похоронили командира корабля "Цезарь Куников" 197 бригады десантных кораблей черноморского флота России, капитана 3 ранга Александра Чирву. Оккупационная администрация заявила, что он "умер в результате полученных в бою ран", но вероятнее всего те раны были получены как раз во время удара вблизи Бердянска.



Александр Чирва / Фото росСМИ

26 декабря 2023 года Украина успешно потопила десантный корабль "Новочеркасск". А уже 14 февраля 2024 года "бердянский эпизод" официально завершен – все упомянутые суда уничтожены.

Кроме этих трех судов ВСУ также успешно поразили в свое время такие крупные десантные корабли как "Минск" и "Оленегорский горняк".

"Цезарь Куников" и его роль в войнах

После распада СССР и разделения черноморского флота между Украиной и Россией, "БДК-64" он же "Цезарь Куников" перешел к российскому флоту. С тех пор его, как одно из самых новых судов такого типа, использовали в учениях и различных операциях. Например, россияне этим кораблем перевозили свой "миротворческий контингент" в Косово. Тогда российские войска "Цезарем" доставили в греческий порт Салоники, а оттуда они через территорию Северной Македонии попали в столицу Косово – Приштину. Там россияне спровоцировали напряжение с силами НАТО, поскольку без их ведома взяли под контроль местный аэропорт.

В 2008 году во время российского вторжения в Грузию, "Цезарь Куников" был флагманом группы российских кораблей (среди которых был и "Саратов"), которые осуществляли агрессию против соседнего государства. Во время войны российские корабли напали на грузинские катера. В результате этого один грузинский катер был уничтожен.

"Цезарь Куников" / Фото росСМИ

Впоследствии россияне активно использовали "Цезаря Куникова" во время войны в Сирии, поставляя на нем оружие и боеприпасы сторонникам режима диктатора Башара Асада. А с 24 февраля 2022 года этот корабль использовали против Украины. Он был одним из 12 таких судов, которые россияне использовали для полномасштабного вторжения.

Основное назначение больших десантных кораблей – конечно же, транспортировка десанта и техники. Однако когда вопрос высадки морского десанта стал уже для россиян неактуальным, такие суда выполняли важную роль в обеспечении оккупационных войск.

Пока неизвестно, что было на борту корабля в момент уничтожения, а точнее, что пошло на дно вместе с "Цезарем Куниковым". В ГУР МО отмечают, что затонул весь боекомплект. То есть все-таки оружие на судне было.

Характеристики и стоимость уничтоженного корабля

Большой десантный корабль "Цезарь Куников" – судно проекта 775, сконструировано в польском Гданьске. Его спустили на воду в 1986 году и приняли на вооружение черноморского флота. В 1991 году корабль получил имя в честь российского офицера.

А теперь больше о характеристиках самого корабля:

полное водоизмещение – 4 080 тонн;

длина судна – 112,5 метра;

ширина – 15 метров;

осадка – 3,7 метра;

двигатели – 2 х 10 500 лошадиных сил, дизель;

скорость – 17,8 узла (33 километра в час);

дальность – 6 000 миль (более 9 650 километров);

экипаж – 87 человек.

Этот корабль был способен перевозить до 500 тонн военной техники, включая танки, и 225 десантников.

"Цезарь Куников" / Фото росСМИ

Что касается вооружения, то "Цезаря Куникова" защищали и не защитили:

2 артиллерийские установки АК-725 калибром 57 миллиметров;

2 реактивные системы залпового огня "Град-М" калибром 122 миллиметра;

44 пусковые установки ПЗРК "Стрела".

Большие десантные корабли не являются носителями ракет, поэтому "Калибров" или других ракет, которыми россияне бьют по Украине, на борту не было.

"Ранил" и "убил": морской бой продолжается

Российско-украинская война точно войдет в учебники по истории, в том числе и потому, что государство без флота как такового уничтожает российский флот. С начала полномасштабного вторжения Украина уничтожила 25 российских кораблей и катеров, среди которых 4 больших десантных корабля ("Оленегорский горняк" не затонул, а выведен из строя). Также наши воины уничтожили подводную лодку.

В первые дни полномасштабной войны россияне вели себя слишком нагло в Черном море: заблокировали порты, штурмовали остров Змеиный, высаживали десант и технику и наносили ракетные удары по всей стране. Только вот сейчас все изменилось.

Коридор для экспорта украинского зерна работает, россияне больше не могут блокировать наши порты и вообще со страхом выводят корабли в море. Кроме того, все реже россияне применяют ракетоносители из своего флота для нанесения ракетных ударов. Все это свидетельствует о существенном ослаблении черноморского флота и причиной этого стала Украина.

Но морской бой продолжается. И будет продолжаться до тех пор, пока Россия не уберется с нашей земли и из наших территориальных вод.